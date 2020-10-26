Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Осужденного на 12 лет крымского экс-депутата Ганыша освободили из-за тяжелой болезни

Понедельник, 26 октября 2020, 19:40

Приговоренного к 12 годам лишения свободы за государственную измену экс-депутата Верховного Совета Крыма Василия Ганыша освободили от отбывания наказания, учитывая болезнь, которая угрожает его жизни.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, Реестр судовых решений

Детали: Богунский районный суд Житомира своим постановлением от 1 октября 2020 года освободил осужденного Ганыша от отбывания наказания. Согласно тексту постановления, адвокат Ганыша просил освободить его из-за обнаружения тяжелой болезни сердца, необходимости оперативного вмешательства и постоянного надзора.

Ганиш отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии. Справку о его болезни суда предоставила врачебно-консультативная комиссия КП "Больница № 2".

Дословно решение суда: "С учетом непосредственно исследованных надлежащих и допустимых доказательств, судом установлено, что (Ганиш - ред.) болеет тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания согласно п.1 раздела восьмого Перечня болезней, которые являются основанием для представления в суд материалов об освобождении осужденных от дальнейшего отбывания наказания.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что ходатайство защитника подлежит удовлетворению".

Прямая речь собеседника: "Суд вынес решение незаконно ссылаясь только на справку о состоянии здоровья Ганыша из районной больницы, а такой вывод должна выдавать специальная комиссия. Сейчас Житомирская областная прокуратура подала апелляционную жалобу на такое решение суда".

Предыстория:

  • Экс-депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганыша в ноябре 2018 приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену.
  • 28 апреля 2015 экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша задержали при выезде из Крыма сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой.

Темы: КрымсудУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

ЦИК допускает, что второй тур выборов меров может пройти в декабре

Опрос президента организовывала компания "Зе медиа", которая специализируется на кино

инфографика"Слуги народа" показали предварительные результаты опроса Зеленского

Накануне матча ЛЧ заболели коронавирусом двое топ-игроков "Динамо"

фотоНа Харьковщине избили бывшего министра

5 вопросов: ОПОРА говорит, что Зеленский скрыто агитировал и посягнул на науку

Все новости...
Крым
Коронавирус: У Зеленского говорят о гуманитарном кризисе в Крыму
После взрыва танкера в Азовском море ищут трех россиян – СМИ
Шел из Крыма: в Азовском море на российском танкере прогремел взрыв
Последние новости
20:03
Украина запретила въезд двум венгерским чиновникам из-за агитации на Закарпатье
19:51
Синоптики показали погоду до конца октября
19:40
Осужденного на 12 лет крымского экс-депутата Ганыша освободили из-за тяжелой болезни
19:33
НБУ может в декабре снизить учетную ставку до 5,5% - прогноз J.P. Morgan
19:14
видеоNASA обнаружило воду на солнечной стороне Луны
18:57
С начала года декретные выплаты выросли на 14,5%
18:48
Правозащитники сообщают о более 200 задержанных в первый день забастовки в Беларуси
18:46
КГБ Беларуси заявил, что нашел в действиях протестующих "акты терроризма"
18:28
Онлайн-бизнес: Несмотря на пандемию, 74% предпринимателей строят планы - опрос
18:15
Нардеп от "Слуги народа" сложит мандат, чтобы возглавить ОТГ на Ивано-Франковщине
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!