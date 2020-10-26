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Осужденного на 12 лет крымского экс-депутата Ганыша освободили из-за тяжелой болезни

Понедельник, 26 октября 2020, 18:40

Приговоренного к 12 годам лишения свободы за государственную измену экс-депутата Верховного Совета Крыма Василия Ганыша освободили от отбывания наказания, учитывая болезнь, которая угрожает его жизни.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах, Реестр судовых решений

Детали: Богунский районный суд Житомира своим постановлением от 1 октября 2020 года освободил осужденного Ганыша от отбывания наказания. Согласно тексту постановления, адвокат Ганыша просил освободить его из-за обнаружения тяжелой болезни сердца, необходимости оперативного вмешательства и постоянного надзора.

Ганиш отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии. Справку о его болезни суда предоставила врачебно-консультативная комиссия КП "Больница № 2".

Дословно решение суда: "С учетом непосредственно исследованных надлежащих и допустимых доказательств, судом установлено, что (Ганиш - ред.) болеет тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания согласно п.1 раздела восьмого Перечня болезней, которые являются основанием для представления в суд материалов об освобождении осужденных от дальнейшего отбывания наказания.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что ходатайство защитника подлежит удовлетворению".

Прямая речь собеседника: "Суд вынес решение незаконно ссылаясь только на справку о состоянии здоровья Ганыша из районной больницы, а такой вывод должна выдавать специальная комиссия. Сейчас Житомирская областная прокуратура подала апелляционную жалобу на такое решение суда".

Предыстория:

  • Экс-депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганыша в ноябре 2018 приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену.
  • 28 апреля 2015 экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша задержали при выезде из Крыма сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымсудУкраина
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