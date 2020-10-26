Бойовики порушили "тишу" біля Мар’їнки

Від початку 26 жовтня у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік Мар’їнки противник відкрив кілька черг зі стрілецької зброї.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Штаб зазначає, обстріл був "провокативним".

Також протягом доби уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 2 гектари території та передано на знищення 47 вибухонебезпечних предметів.