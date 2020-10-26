Бойовики порушили "тишу" біля Мар’їнки
Понеділок, 26 жовтня 2020, 20:42
Від початку 26 жовтня у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік Мар’їнки противник відкрив кілька черг зі стрілецької зброї.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Штаб зазначає, обстріл був "провокативним".
Також протягом доби уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 2 гектари території та передано на знищення 47 вибухонебезпечних предметів.
Українська правда