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Бойовики порушили "тишу" біля Мар’їнки

Понеділок, 26 жовтня 2020, 20:42

Від початку 26 жовтня у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік Мар’їнки противник відкрив кілька черг зі стрілецької зброї.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Штаб зазначає, обстріл був "провокативним".

Також протягом доби уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 2 гектари території та передано на знищення 47 вибухонебезпечних предметів.

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійна


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