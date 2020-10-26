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Боевики нарушили "тишину" у Марьинки

Понедельник, 26 октября 2020, 20:42

С начала 26 октября во полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, недалеко Марьинки противник открыл несколько очередей из стрелкового оружия.

Источник: штаб ООС

Детали: Штаб отмечает, обстрел был "провокационным".

Также в течение суток вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 2 гектара территории и передано на уничтожение 47 взрывоопасных предметов.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойна


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