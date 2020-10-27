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Напад акули на українців: туроператор розповів деталі трагедії

Вівторок, 27 жовтня 2020, 01:29

За словами туроператора, українські туристи у єгипетському Шарм-ель-Шейху, на яких напала акула, знали про заборону занурення з аквалангом та, попри відмову гіда в готелі продати їм таку екскурсію, придбали її у третіх осіб.

Джерело: коментар JoinUp

Дослівно: "Спочатку туристи звернулися до гіда у готелі щодо придбання такої екскурсії. Їм відмовили та попередили, що уряд Єгипту заборонив дайвінг з плавальних засобів. Після цього туристи вирішили придбати таку послугу у третіх осіб поза межами готелю, в якому відпочивали".

Деталі: Водночас постраждалі мама та 12-річний син вже прооперовані та отримують всю медичну допомогу. Зазначається, що українка отримала глибокі рани від укусів. Дитина ж втратила руку нижче ліктя. 

Наразі туроператор чекає медичний висновок з лікарні. 

Важливо, що туристична страховка не покриє вартість лікування, тому що заняття підводним плаванням належить до виключень зі страхових випадків. 

За попередньої інформацією, медичні витрати відшкодує уряд Єгипту. 

"Ми постійно перебуваємо на зв’язку з приймаючою стороною у Єгипті. Щойно з’явиться нова інформація, зможемо повідомити деталі про стан постраждалих", – додали в JoinUp.

Що передувало: За повідомленням Державного агентства розвитку туризму, у Єгипті під час снорклінгу на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська родина.

Українська правда
Теми: туризмЄгипет


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