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Нападение акулы на украинцев: туроператор рассказал детали трагедии

Вторник, 27 октября 2020, 01:29

По словам туроператора, украинские туристы в египетском Шарм-эль-Шейхе, на которых напала акула, знали о запрете погружения с аквалангом и, несмотря на отказ гида в отеле продать им такую ​​экскурсию, приобрели ее у третьих лиц.

Источник: комментарий JoinUp

Дословно: "Сначала туристы обратились к гиду в отеле по приобретению такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретило дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую ​​услугу у третьих лиц вне отеля, в котором отдыхали".

Детали: В то же время пострадавшие мама и 12-летний сын уже прооперированы и получают всю медицинскую помощь. Отмечается, что украинка получила глубокие раны от укусов. Ребенок же потеряла руку ниже локтя.

Сейчас туроператор ждет медицинское заключение из больницы.

Важно, что туристическая страховка не покроет стоимость лечения, так как занятия подводным плаванием относится к исключениям из страховых случаев.

По предварительной информации, медицинские расходы возместит правительство Египта.

"Мы постоянно находимся на связи с принимающей стороной в Египте. Как только появится новая информация, мы сможем сообщить детали о состоянии пострадавших", – добавили в JoinUp.

Что предшествовало: По сообщению Государственного агентства развития туризма, в  Египте во время снорклинга на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья.

Украинская правда
Темы: туризмЕгипет


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