До Верховного суду замість Рут Гінзбург призначили консерваторку від Трампа
Сенат США підтримав призначення до Верховного Суду номіновану президентом Дональдом Трампом Емі Баретт.
Джерело: Reuters
Деталі: Верхня палата Конгресу, як і очікувалось, проголосувала по партійній лінії: "за" висловились 52 республіканці, "проти" – 48 демократів.
Таким чином Баретт довічно призначена на посаду судді Верховного суду, де завдяки цьому сформувалась консервативна більшість – шість консерваторів проти трьох лібералів.
Підтримана республіканцями за 8 днів до виборів консерваторка вже склала присягу.
"Присяга, яку я урочисто склала сьогодні ввечері, означає, що я буду виконувати свою роботу без страху та прихильності до когось, незалежно від власних уподобань", – сказала Баретт на галявині Білого дому.
У свою чергу Трамп очікує, що суддя братиме активну участь у вирішенні підсумків президентських виборів.
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Передісторія:
- Наприкінці вересня президент США Дональд Трамп оголосив про номінацію консервативної Емі Барретт на посаду судді Верховного суду. Вона має замінити суддю Рут Гінзбург, яка належала до ліберального крила ВС.
- Рут Гінзбург померла 18 вересня. Їй було 87 років. Дочка емігранта з Одеси стала другою жінкою - членом Верховного суду США.
- На своїй посаді вона стала символом ліберального крила Верховного суду. При її участі були прийняті рішення, які підтверджують право жінок на аборти, конституційність одностатевих шлюбів, права расових меншин