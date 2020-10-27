До Верховного суду замість Рут Гінзбург призначили консерваторку від Трампа

Сенат США підтримав призначення до Верховного Суду номіновану президентом Дональдом Трампом Емі Баретт.

Джерело: Reuters

Деталі: Верхня палата Конгресу, як і очікувалось, проголосувала по партійній лінії: "за" висловились 52 республіканці, "проти" – 48 демократів.

Таким чином Баретт довічно призначена на посаду судді Верховного суду, де завдяки цьому сформувалась консервативна більшість – шість консерваторів проти трьох лібералів.

Підтримана республіканцями за 8 днів до виборів консерваторка вже склала присягу.

"Присяга, яку я урочисто склала сьогодні ввечері, означає, що я буду виконувати свою роботу без страху та прихильності до когось, незалежно від власних уподобань", – сказала Баретт на галявині Білого дому.

У свою чергу Трамп очікує, що суддя братиме активну участь у вирішенні підсумків президентських виборів.

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