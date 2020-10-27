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До Верховного суду замість Рут Гінзбург призначили консерваторку від Трампа

Вівторок, 27 жовтня 2020, 04:04
До Верховного суду замість Рут Гінзбург призначили консерваторку від Трампа

Сенат США підтримав призначення до Верховного Суду номіновану президентом Дональдом Трампом Емі Баретт. 

Джерело: Reuters

Деталі: Верхня палата Конгресу, як і очікувалось, проголосувала по партійній лінії: "за" висловились 52 республіканці, "проти" –  48 демократів. 

Таким чином Баретт довічно призначена на посаду судді Верховного суду, де завдяки цьому сформувалась консервативна більшість – шість консерваторів проти трьох лібералів.

Підтримана республіканцями за 8 днів до виборів консерваторка вже склала присягу.

"Присяга, яку я урочисто склала сьогодні ввечері, означає, що я буду виконувати свою роботу без страху та прихильності до когось, незалежно від власних уподобань", – сказала Баретт на галявині Білого дому. 

У свою чергу Трамп очікує, що суддя братиме активну участь у вирішенні підсумків президентських виборів. 

Читайте також: Суддя Трампа як остання крапля: які наслідки викличуть зміни у Верховному суді США

Передісторія: 

  • Наприкінці вересня президент США Дональд Трамп оголосив про номінацію консервативної Емі Барретт на посаду судді Верховного суду. Вона має замінити суддю Рут Гінзбург, яка належала до ліберального крила ВС.
  • Рут Гінзбург померла 18 вересня. Їй було 87 років. Дочка емігранта з Одеси стала другою жінкою - членом Верховного суду США.
  • На своїй посаді вона стала символом ліберального крила Верховного суду. При її участі були прийняті рішення, які підтверджують право жінок на аборти, конституційність одностатевих шлюбів, права расових меншин

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАсудТрамп
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