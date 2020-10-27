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В Верховный суд вместо Рут Гинзбург назначили консерваторку от Трампа

Вторник, 27 октября 2020, 05:04

Сенат США поддержал назначение в Верховный Суд номинированную президентом Дональдом Трампом Эми Барретт.

Источник: Reuters

Детали: Верхняя палата Конгресса, как и ожидалось, проголосовала по партийной линии: "за" высказались 52 республиканцы, "против" – 48 демократов.

Таким образом Барретт пожизненно назначена на должность судьи Верховного суда, где благодаря этому сформировалась консервативное большинство – шесть консерваторов против трех либералов.

Поддержанная республиканцами за 8 дней до выборов консерваторка уже приняла присягу.

"Присяга, которую я торжественно приняла сегодня вечером, означает, что я буду выполнять свою работу без страха и привязанности к кому-то, независимо от собственных предпочтений", – сказала Барретт на лужайке Белого дома.

В свою очередь Трамп ожидает, что судья будет принимать активное участие в решении итогов президентских выборов. 

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Напомним: 

  • В конце сентября президент США Дональд Трамп объявил о номинации консервативной Эми Барретт на должность судьи Верховного суда. Она должна заменить судью Рут Гинзбург, принадлежала к либеральному крылу ВС.
  • Рут Гинзбург умерла 18 сентября. Ей было 87 лет. Дочь эмигранта из Одессы стала второй женщиной – членом Верховного суда США.
  • На своей должности она стала символом либерального крыла Верховного суда. При её участии были приняты решения, подтверждающие право женщин на аборты, конституционность однополых браков, права расовых меньшинств.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: СШАсудТрамп


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