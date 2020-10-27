Окупанти вели вогонь із гранатометів біля Авдіївки – ООС

26 жовтня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Зокрема, ворог використовував стрілецьку зброю біля Мар’їнки та Широкіного. А у передмісті Авдіївки відкривав вогонь із гранатометів різних систем.

"Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських захисників, тож наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", – стверджують у штабі.

Зазначається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 27 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.