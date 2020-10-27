Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Окупанти вели вогонь із гранатометів біля Авдіївки – ООС

Вівторок, 27 жовтня 2020, 07:08

26 жовтня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Зокрема, ворог використовував стрілецьку зброю біля Мар’їнки та Широкіного. А у передмісті Авдіївки відкривав вогонь із гранатометів різних систем. 

"Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських захисників, тож наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", – стверджують у штабі.

Зазначається, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 27 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вибори мера Черкас: "Слуга народу" думає над тим, щоб підтримати кандидата від "Голосу"

Напад акули на українців: туроператор розповів деталі трагедії

ОАСК наказав посунути Ситника з посади через рішення КС

документКатастрофічна ситуація з COVID-19 в Криму: Меджліс звернувся до ООН та ОБСЄ

Новини 26 жовтня: страйк у Білорусі, опитування Зеленського

Україна заборонила в'їзд двом угорським високопосадовцям

Усі новини...
ООС
Бойовики порушили "тишу" біля Мар’їнки
Окупанти порушили "тишу" біля Авдіївки – ООС
У день виборів на Донбасі зброя мовчала
Останні новини
08:17
Із дільниць у день виборів шпиталізували 50 осіб, одна людина померла 
08:06
Чехія запровадила нічну комендантську годину
08:00
Головні новини понеділка і ночі: ОАСК проти Ситника, опитування Зеленського
07:08
Окупанти вели вогонь із гранатометів біля Авдіївки – ООС
06:03
П’яту добу у світі виявляють більше 400 тисяч хворих на коронавірус
05:04
До Верховного суду замість Рут Гінзбург призначили консерваторку від Трампа
04:14
Черговий антирекорд захворюваності на COVID-19 зафіксували на Буковині
03:30
Вибори мера Черкас: "Слуга народу" думає над тим, щоб підтримати кандидата від "Голосу"
02:50
ОБСЄ зафіксувала майже 50 порушень "тиші" у вихідні на Донбасі
02:07
Трамп вважає, що у Карабаху зберігається перемир’я, хоча це не так
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!