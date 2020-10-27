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Оккупанты вели огонь из гранатометов возле Авдеевки – ООС

Вторник, 27 октября 2020, 07:08

26 октября российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: В частности, враг использовал стрелковое оружие у Марьинки и Широкино. А в пригороде Авдеевки открывал огонь из гранатометов различных систем.

"Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", – утверждают в штабе.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 27 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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