У Києві понад пів тисячі нових хворих на COVID, 7 людей померли

За добу 26 жовтня у столиці лабораторно підтвердили 525 нових випадків захворювання на коронавірус, 7 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Ще в 525 киян виявили коронавірус минулої доби. 7 хворих померли".

Деталі: Серед нових хворих 301 жінка віком від 19 до 88 років, 190 чоловіків віком від 19 до 83 років, 14 дівчаток від 7 місяців до 17 років і 20 хлопчиків від 2 до 17 років. Захворіли також 17 медиків.

88 пацієнтів госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (104), у Дніпровському (92) та в Оболонському (91) районах.

Станом на 27 жовтня у столиці вже 34 887 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 706 мешканців. Подолали хворобу 11 925 мешканців Києва, з них 176 за минулу добу.

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