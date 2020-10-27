У Києві понад пів тисячі нових хворих на COVID, 7 людей померли
За добу 26 жовтня у столиці лабораторно підтвердили 525 нових випадків захворювання на коронавірус, 7 хворих померли.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram
Пряма мова: "Ще в 525 киян виявили коронавірус минулої доби. 7 хворих померли".
Деталі: Серед нових хворих 301 жінка віком від 19 до 88 років, 190 чоловіків віком від 19 до 83 років, 14 дівчаток від 7 місяців до 17 років і 20 хлопчиків від 2 до 17 років. Захворіли також 17 медиків.
88 пацієнтів госпіталізували.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (104), у Дніпровському (92) та в Оболонському (91) районах.
Станом на 27 жовтня у столиці вже 34 887 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 706 мешканців. Подолали хворобу 11 925 мешканців Києва, з них 176 за минулу добу.
Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі
Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно
Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Передісторія:
- За добу 26 жовтня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 6 677 осіб, було госпіталізовано 1 022 людини, померли 126 хворих, одужали 2 799 осіб.