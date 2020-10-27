Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві понад пів тисячі нових хворих на COVID, 7 людей померли

Вівторок, 27 жовтня 2020, 10:31

За добу 26 жовтня у столиці лабораторно підтвердили 525 нових випадків захворювання на коронавірус, 7 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Ще в 525 киян виявили коронавірус минулої доби. 7 хворих померли".

Деталі: Серед нових хворих 301 жінка віком від 19 до 88 років, 190 чоловіків віком від 19 до 83 років, 14 дівчаток від 7 місяців до 17 років і 20 хлопчиків від 2 до 17 років. Захворіли також 17 медиків.

88 пацієнтів госпіталізували. 

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (104), у Дніпровському (92) та в Оболонському (91) районах.

Станом на 27 жовтня у столиці вже 34 887 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 706 мешканців. Подолали хворобу 11 925 мешканців Києва, з  них 176 за минулу добу.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: 

  • За добу 26 жовтня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 6 677 осіб, було госпіталізовано 1 022 людини, померли 126 хворих, одужали 2 799 осіб.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

6 677 нових хворих і 126 померлих від COVID в Україні за добу 

Резніков: Рік, відведений Зеленським на пошук миру за "Мінськом", закінчується 9 грудня

Вибори мера Черкас: "Слуга народу" думає над тим, щоб підтримати кандидата від "Голосу"

Напад акули на українців: туроператор розповів деталі трагедії

ОАСК наказав посунути Ситника з посади через рішення КС

документКатастрофічна ситуація з COVID-19 в Криму: Меджліс звернувся до ООН та ОБСЄ

Усі новини...
Останні новини
11:21
ОАСК дав Ситнику місяць, щоб покинути пост директора НАБУ
11:20
Мери двох великий міст на Полтавщині переобралися в першому турі
11:11
картаСиноптик розповіла, коли чекати похолодання і дощів
10:57
Відмова носити маску може бути пов'язана з антисоціальними рисами – дослідження
10:54
інфографіка"Укрспирт" за 9 місяців 2020 року збільшив чистий прибуток на 63%
10:53
Мін'юст не виконуватиме рішення ОАСК: Ситника залишать директором НАБУ
10:46
Члени виборчкому потрапили в ДТП на Київщині - одна людина загинула 
10:36
У "Слузі народу" почули від НАТО умови надання плану дій щодо членства "за кілька років"
10:31
У Києві понад пів тисячі нових хворих на COVID, 7 людей померли
10:18
Кабмін передав на дороги 62 мільйони із програми МОЗ на онкохвороби
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!