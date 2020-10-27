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В Киеве более полутысячи новых больных COVID, 7 человек умерли

Вторник, 27 октября 2020, 10:31
Фото КМДА

За сутки 26 октября в столице лабораторно подтвердили 525 новых случаев заболевания коронавирусом, 7 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Еще у 525 киевлян обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. 7 больных умерли".

Детали: Среди новых больных 301 женщина в возрасте от 19 до 88 лет, 190 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет, 14 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 20 мальчиков от 2 до 17 лет. Заболели также 17 медиков.

88 пациентов были госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (104), в Днепровском (92) и в Оболонском (91) районах.

По состоянию на 27 октября в столице уже 34 887 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 706 жителей. Преодолели болезнь 11925 жителей Киева, из них 176 за минувшие сутки.

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Предыстория:

  • За сутки 26 октября в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 6 677 человек, были госпитализированы 1 022 человека, умерли 126 больных, выздоровели 2799 человек.



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