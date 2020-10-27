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Садовий кличе Синютку на дебати перед другим туром

Вівторок, 27 жовтня 2020, 11:50

Нинішній мер Львова і один із фіналістів в першому турі виборів Андрій Садовий хоче дебатувати із іншим фіналістом, кандидатом від "ЄС" Олегом Синюткою.

Джерело: Садовий у Facebook

Пряма мова Садового: "Я готовий до спілкування зі своїм опонентом. Сподіваюсь, пан Синютка також готовий до конструктивної розмови, а не того, що ми бачили впродовж останніх місяців. Час і місце - до обговорення".

Деталі: Садовий нагадав, що 5 років тому в другому турі він дебатував з тодішнім фіналістом Русланом Кошулинським. Тоді, за його словами,  дебати організував нейтральний майданчик - Суспільне телебачення.

Садовий сказав, що його такий формат влаштовує.

Передісторія:

Українська правда
Теми: Львівмісцева владавибори


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