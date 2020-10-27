Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Садовий кличе Синютку на дебати перед другим туром

Вівторок, 27 жовтня 2020, 10:50
Садовий кличе Синютку на дебати перед другим туром

Нинішній мер Львова і один із фіналістів в першому турі виборів Андрій Садовий хоче дебатувати із іншим фіналістом, кандидатом від "ЄС" Олегом Синюткою.

Джерело: Садовий у Facebook

Пряма мова Садового: "Я готовий до спілкування зі своїм опонентом. Сподіваюсь, пан Синютка також готовий до конструктивної розмови, а не того, що ми бачили впродовж останніх місяців. Час і місце - до обговорення".

Деталі: Садовий нагадав, що 5 років тому в другому турі він дебатував з тодішнім фіналістом Русланом Кошулинським. Тоді, за його словами,  дебати організував нейтральний майданчик - Суспільне телебачення.

Садовий сказав, що його такий формат влаштовує.

Передісторія:

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Львівмісцева владавибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Львів
Командири "Азова" обіцяють іще сказати своє слово в бою
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
"Їм час бути вдома": Зеленський і командири захисників "Азовсталі" приїхали до Львова
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: