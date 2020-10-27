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Садовый зовет Синютку на дебаты перед вторым туром

Вторник, 27 октября 2020, 10:50
Садовый зовет Синютку на дебаты перед вторым туром

Нынешний мэр Львова и один из финалистов в первом туре выборов Андрей Садовый хочет дебатировать с другим финалистом, кандидатом от "ЕС" Олегом Синюткой.

Источник: Садовый в Facebook

Прямая речь Садового: "Я готов к общению со своим оппонентом. Надеюсь, господин Синютка также готов к конструктивному разговору, а не того, что мы видели в течение последних месяцев. Время и место - к обсуждению".

Детали: Садовый напомнил, что 5 лет назад во втором туре он дебатировал с тогдашним финалистом Русланом Кошулинским. Тогда, по его словам, дебаты организовал нейтральный площадка - Общественное телевидение.

Садовый сказал, что его такой формат устраивает.

Предыстория:

  • Во второй тур выборов городского головы Львова выходят действующий мэр Андрей Садовый и кандидат от "Европейской солидарности" Олег Синютка.

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Темы: Львовместная властьвиборы
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