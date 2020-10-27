"Бабине літо" в Києві тривало 4 дні
Вівторок, 27 жовтня 2020, 16:21
Таке явище як "бабине літо" в столиці України цього року тривало 4 дні.
Джерело: центральна геофізична лабораторія імені Срезневського
Деталі: Згідно з розрахунками українських кліматологів, "бабине літо" охоплює період з середньодобовою температурою повітря не нижчою за +11,5°С.
За їхніми даними, у 2020 році рівно через тиждень після початку метеорологічної осені до Києва завітало "бабине літо", яке розпочалось минулого четверга, 22 жовтня і тривало до 25 жовтня.
Українська правда