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"Бабине літо" в Києві тривало 4 дні

Вівторок, 27 жовтня 2020, 15:21
Бабине літо в Києві тривало 4 дні

Таке явище як "бабине літо" в столиці України цього року тривало 4 дні.

Джерело: центральна геофізична лабораторія імені Срезневського

Деталі: Згідно з розрахунками українських кліматологів, "бабине літо" охоплює період з середньодобовою температурою повітря не нижчою за +11,5°С.

За їхніми даними, у 2020 році рівно через тиждень після початку метеорологічної осені до Києва завітало "бабине літо", яке розпочалось минулого четверга, 22 жовтня і тривало до 25 жовтня.

Українська правда
Теми: погода
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