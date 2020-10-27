"Бабье лето" в Киеве продолжалось 4 дня

Такое явление как "бабье лето" в столице Украины в этом году продолжалось 4 дня.

Источник: центральная геофизическая лаборатория имени Срезневского

Детали: Согласно расчетам украинских климатологов, "бабье лето" охватывает период со среднесуточной температурой воздуха не ниже +11,5° С.

По их данным, в 2020 году ровно через неделю после начала метеорологической осени в Киев пришло "бабье лето", которое началось в прошлый четверг, 22 октября и продолжалось до 25 октября.