Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Бабье лето" в Киеве продолжалось 4 дня

Вторник, 27 октября 2020, 15:21
Бабье лето в Киеве продолжалось 4 дня

Такое явление как "бабье лето" в столице Украины в этом году продолжалось 4 дня.

Источник: центральная геофизическая лаборатория имени Срезневского

Детали: Согласно расчетам украинских климатологов, "бабье лето" охватывает период со среднесуточной температурой воздуха не ниже +11,5° С.

По их данным, в 2020 году ровно через неделю после начала метеорологической осени в Киев пришло "бабье лето", которое началось в прошлый четверг, 22 октября и продолжалось до 25 октября.

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
погода
В Киеве зафиксировали температурный рекорд
Жителей Киевщины предупреждают о грозе
Жителей Киевщины предупреждают о приближении грозы
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: