Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Бабье лето" в Киеве продолжалось 4 дня

Вторник, 27 октября 2020, 16:21

Такое явление как "бабье лето" в столице Украины в этом году продолжалось 4 дня.

Источник: центральная геофизическая лаборатория имени Срезневского

Детали: Согласно расчетам украинских климатологов, "бабье лето" охватывает период со среднесуточной температурой воздуха не ниже +11,5° С.

По их данным, в 2020 году ровно через неделю после начала метеорологической осени в Киев пришло "бабье лето", которое началось в прошлый четверг, 22 октября и продолжалось до 25 октября.

Украинская правда
Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Минздраве рассказали, когда могут ужесточить карантин

видеоЛукашенко: "Протестуны" переступили красную черту, уберите детей с улицы

фото, обновлено Коронавирус снова проник в офис Зеленского: заразились сразу 2 заместителей Ермака

"Нафтогаз" в ноябре повысит цены на газ для населения

НАБУ будет отбиваться от "абсурдного" решение ОАСК по Сытнику

Битва за мандат: отрыв Гунько от Ляшко растет, еще 3% забрали "тезки"

Все новости...
погода
Синоптик рассказала, когда ждать похолодание и дожди
Синоптики показали погоду до конца октября
Синоптики обещают комфортные градусы почти без дождя
Последние новости
17:29
Нардеп просит увольнения главы Нацкомиссии по тарифам через скандальный суд
17:27
фотоПроректора госуниверситета разоблачили на взятке
16:59
В округе Ляшко-Гунько осталось посчитать менее 5%. Ляшко все еще отстает
16:58
Израильского авиаперевозчика покупает компания с офисом в Украине
16:57
Закрытие школ мало способствует борьбе с COVID-19, поэтому их следует оставлять открытыми – ВОЗ
16:43
ООН оценивает убытки туристической сферы в 700 миллиардов долларов
16:26
На Буковине усиливают карантин: прикрывают кафе и рестораны
16:22
Украинцы могут сэкономить на взятках 840 миллионов в год - Минцифры
16:21
"Бабье лето" в Киеве продолжалось 4 дня
16:01
193 аэропорты в Европе под угрозой закрытия из-за пандемии
Все новости...