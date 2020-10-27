На Донбасі противник двічі стріляв із гранатометів

Від початку доби 27 жовтня російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру штабу ООС

Дослівно: "Так противник застосував автоматичний станковий гранатомет поблизу Водяного, а неподалік населеного пункту Піски відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожого провокативного вогню серед українських захисників немає".

Деталі: Також у районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували понад 3 гектари території та передали на знищення 30 вибухонебезпечних предметів.