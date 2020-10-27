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На Донбасі противник двічі стріляв із гранатометів

Вівторок, 27 жовтня 2020, 16:55
На Донбасі противник двічі стріляв із гранатометів

Від початку доби 27 жовтня російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру штабу ООС

Дослівно: "Так противник застосував автоматичний станковий гранатомет поблизу Водяного, а неподалік населеного пункту Піски відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожого провокативного вогню серед українських захисників немає".

Деталі: Також у районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували понад 3 гектари території та передали на знищення 30 вибухонебезпечних предметів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна
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