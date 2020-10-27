Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбассе противник дважды стреляли из гранатометов

Вторник, 27 октября 2020, 16:55
На Донбассе противник дважды стреляли из гранатометов

С начала суток 27 октября российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: вечернее сведения пресс-центре штаба ООС

Дословно: "Так противник применил автоматический станковый гранатомет вблизи Водяного, а недалеко от населенного пункта Пески открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета. Боевых потерь и ранений в результате вражеского провокационного огня среди украинских защитников нет".

Детали: Также в районах вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 30 взрывоопасных предметов.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: