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На Донбассе противник дважды стреляли из гранатометов

Вторник, 27 октября 2020, 17:55

С начала суток 27 октября российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: вечернее сведения пресс-центре штаба ООС

Дословно: "Так противник применил автоматический станковый гранатомет вблизи Водяного, а недалеко от населенного пункта Пески открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета. Боевых потерь и ранений в результате вражеского провокационного огня среди украинских защитников нет".

Детали: Также в районах вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 30 взрывоопасных предметов.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассевойна


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