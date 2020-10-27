Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Мер просить Кабмін послабити обмеження для "червоного" Миколаєва

Вівторок, 27 жовтня 2020, 18:12

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич просить Кабінет міністр послабити карантинні заходи у місті "червоної зони". Зокрема дозволити роботу садочків і закладів харчування.   

Джерело: повідомлення на сайті Миколаївської мерії

Деталі: З 26 жовтня у Миколаєві встановлено "червону" зону епідеміологічної небезпеки.

Під час зустрічі 27 жовтня мера Сєнкевича із представниками бізнесу він розповів, що на ім’я Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля вже надіслано листа з проханням послабити карантинні обмеження, введені для Миколаєва.

В листі мер вказує, що запровадження обмежень спричинила соціальну напруженість в місті.

Сєнкевич додав, що міська комісія ще не прийняла рішення про запровадження "червоної зони" і міська влада до отримання відповіді на його лист не буде обмежувати роботу закладів зазначених сфер.

Пряма мова Сєнкевича: "Прошу вас (прем’єр-міністр – ред.)… сприяти наданню Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволу на провадження діяльності суб’єктами господарювання у сфері культури, громадського харчування, розважальних закладів, дитячих центрів, клубів та мистецьких шкіл у Миколаєві в умовах "червоного" рівня епідемічної небезпеки із встановленням обмежень щодо кількості відвідувачів, часу роботи тощо, обов’язковим дотриманням протиепідемічних заходів та рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України".

Передісторія:

  • У п’ятницю 23 жовтня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила перелік міст, які потрапили у червону, помаранчеву та інші зони, через показник захворюваності на коронавірус.
  • Миколаїв опинився в червоній зоні. 

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В уряді пояснили, навіщо "перекинули" кошти для онкохворих на дороги

На окрузі Ляшка-Гунька лишилося порахувати менше 5%: Ляшко відстає на 2%

У МОЗ розповіли, коли можуть посилити карантин

відеоЛукашенко: "Протестуни" переступили червону лінію, приберіть дітей із вулиці

фото, оновлено Коронавірус знову проник в офіс Зеленського: заразилися одразу 2 заступників Єрмака

"Нафтогаз" у листопаді підвищить ціни на газ для населення

Усі новини...
Останні новини
18:48
Зґвалтування і тортури в Кагарлику: одного підозрюваного відпустили з-під варти
18:27
Зеленський хоче звільнити Трофімова – джерела
18:12
Мер просить Кабмін послабити обмеження для "червоного" Миколаєва
18:07
В уряді пояснили, навіщо "перекинули" кошти для онкохворих на дороги
17:55
На Донбасі противник двічі стріляв із гранатометів
17:51
Справа бронежилетів: досудове розслідування, яке тривало 1,5 роки, завершене
17:42
Чеський "Велюр": карантинний скандал завершився відставкою міністра
17:42
У Швейцарії обвалилися продажі шоколаду через пандемію COVID-19
17:29
Нардеп просить звільнення голови Нацкомісії з тарифів через скандальний суд
17:27
фотоПроректора держуніверситету викрили на хабарі
Усі новини...