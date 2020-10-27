Мер просить Кабмін послабити обмеження для "червоного" Миколаєва

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич просить Кабінет міністр послабити карантинні заходи у місті "червоної зони". Зокрема дозволити роботу садочків і закладів харчування.

Джерело: повідомлення на сайті Миколаївської мерії

Деталі: З 26 жовтня у Миколаєві встановлено "червону" зону епідеміологічної небезпеки.

Під час зустрічі 27 жовтня мера Сєнкевича із представниками бізнесу він розповів, що на ім’я Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля вже надіслано листа з проханням послабити карантинні обмеження, введені для Миколаєва.

В листі мер вказує, що запровадження обмежень спричинила соціальну напруженість в місті.

Сєнкевич додав, що міська комісія ще не прийняла рішення про запровадження "червоної зони" і міська влада до отримання відповіді на його лист не буде обмежувати роботу закладів зазначених сфер.

Пряма мова Сєнкевича: "Прошу вас (прем’єр-міністр – ред.)… сприяти наданню Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволу на провадження діяльності суб’єктами господарювання у сфері культури, громадського харчування, розважальних закладів, дитячих центрів, клубів та мистецьких шкіл у Миколаєві в умовах "червоного" рівня епідемічної небезпеки із встановленням обмежень щодо кількості відвідувачів, часу роботи тощо, обов’язковим дотриманням протиепідемічних заходів та рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України".

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