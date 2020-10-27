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Мэр просит Кабмин ослабить ограничения для "красного" Николаева

Вторник, 27 октября 2020, 17:12
Мэр просит Кабмин ослабить ограничения для красного Николаева

Мэр Николаева Александр Сенкевич просит Кабинет министр ослабить карантинные мероприятия в городе "красной зоны". В частности разрешить работу детских садов и заведений.

Источник: сообщения на сайте Николаевской мэрии

Детали: С 26 октября в Николаеве установлено "красную" зону эпидемиологической опасности.

Во время встречи 27 октября мэра Сенкевича с представителями бизнеса он рассказал, что на имя Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля уже направлено письмо с просьбой ослабить карантинные ограничения, введенные для Николаева.

В письме мэр указывает, что введение ограничений вызвала социальную напряженность в городе.

Сенкевич добавил, что городская комиссия еще не приняла решение о введении "красной зоны" и власть до получения ответа на его письмо не будет ограничивать работу заведений указанных сфер.

Прямая речь Сенкевича: "Прошу Вас (премьер-министр - ред.)... способствовать предоставлению Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешения на осуществление деятельности субъектами хозяйствования в сфере культуры, общественного питания, развлекательных заведений, детских центров, клубов и художественных школ в Николаеве в условиях "красного" уровня эпидемической опасности с установлением ограничений по количеству посетителей, времени работы и т.п.".

Предыстория:

  • В пятницу 23 октября комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила список городов, которые попали в красную, оранжевую и другие зоны, из-за показателя заболеваемости коронавирусом.
  • Николаев оказался в красной зоне.
 

Украинская правда

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