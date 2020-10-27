Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Мэр просит Кабмин ослабить ограничения для "красного" Николаева

Вторник, 27 октября 2020, 18:12

Мэр Николаева Александр Сенкевич просит Кабинет министр ослабить карантинные мероприятия в городе "красной зоны". В частности разрешить работу детских садов и заведений.

Источник: сообщения на сайте Николаевской мэрии

Детали: С 26 октября в Николаеве установлено "красную" зону эпидемиологической опасности.

Во время встречи 27 октября мэра Сенкевича с представителями бизнеса он рассказал, что на имя Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля уже направлено письмо с просьбой ослабить карантинные ограничения, введенные для Николаева.

В письме мэр указывает, что введение ограничений вызвала социальную напряженность в городе.

Сенкевич добавил, что городская комиссия еще не приняла решение о введении "красной зоны" и власть до получения ответа на его письмо не будет ограничивать работу заведений указанных сфер.

Прямая речь Сенкевича: "Прошу Вас (премьер-министр - ред.)... способствовать предоставлению Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешения на осуществление деятельности субъектами хозяйствования в сфере культуры, общественного питания, развлекательных заведений, детских центров, клубов и художественных школ в Николаеве в условиях "красного" уровня эпидемической опасности с установлением ограничений по количеству посетителей, времени работы и т.п.".

Предыстория:

  • В пятницу 23 октября комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила список городов, которые попали в красную, оранжевую и другие зоны, из-за показателя заболеваемости коронавирусом.
  • Николаев оказался в красной зоне.
 

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

В правительстве объяснили, зачем "перебросили" средства для онкобольных на дороги

В округе Ляшко-Гунько осталось посчитать менее 5%. Ляшко все еще отстает

В Минздраве рассказали, когда могут ужесточить карантин

видеоЛукашенко: "Протестуны" переступили красную черту, уберите детей с улицы

фото, обновлено Коронавирус снова проник в офис Зеленского: заразились сразу 2 заместителей Ермака

"Нафтогаз" в ноябре повысит цены на газ для населения

Все новости...
Последние новости
19:02
Антикоррупционный суд возобновил дело "Роттердам+"
18:48
Изнасилование и пытки в Кагарлыке: один подозреваемый отпущен из-под стражи
18:27
Зеленский хочет уволить Трофимова – источники
18:12
Мэр просит Кабмин ослабить ограничения для "красного" Николаева
18:07
В правительстве объяснили, зачем "перебросили" средства для онкобольных на дороги
17:55
На Донбассе противник дважды стреляли из гранатометов
17:51
Дело бронежилетов: досудебное расследование, которое длилось 1,5 года, завершено
17:42
Чешский "Велюр": карантинный скандал завершился отставкой министра
17:42
В Швейцарии обвалились продажи шоколада из-за пандемии COVID-19
17:29
Нардеп просит увольнения главы Нацкомиссии по тарифам через скандальный суд
Все новости...