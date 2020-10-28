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Лукашенко про жорсткий розгін протестувальників: "Це був мій наказ"

Середа, 28 жовтня 2020, 01:07
Лукашенко про жорсткий розгін протестувальників: Це був мій наказ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що особисто віддав наказ розігнати учасників чергової мирної акції у Мінську 25 жовтня.

Джерело: етер телеканалу "Білорусь 1" ввечері 27 жовтня

Пряма мова: "Це був мій наказ, щоб убезпечити людей".

Деталі: За його словами, метою протестуючих було захоплення центру. міста, а коли це не вдалося, вони пішли в спальні райони.

Пряма мова: "Темно, люди перелякані. Хтось о сьомій годині вийшов з діточками на вулицю. Це що, нормально, коли натовп п'яний, збожеволівший, проколотий наркотиками, прокурений і пропитий - сотні людей кинулися в ці райони".

Що передувало:

  • У Мінську 25 жовтня відбувся 11-й багатотисячний марш – на підтримку "народного ультиматуму", акції протесту пройшли і в інших містах Білорусі. Затримали понад 300 людей
  • Опозиція повідомляє що кількість учасників акції протесту в столиці Білорусі в останній день "народного ультиматуму" перевищила 100 тисяч осіб.

Нагадаємо: Опозиціонер Світлана Тихановська пред'явила владі ультиматум: відставка Олександра Лукашенка, звільнення політв'язнів, припинення вуличного насильства. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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