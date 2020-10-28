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Лукашенко о жестком разгоне протестующих: "Это был мой приказ"

Среда, 28 октября 2020, 01:07
Лукашенко о жестком разгоне протестующих: Это был мой приказ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, заявил, что лично приказал разогнать участников очередной мирной акции в Минске 25 октября.

Источник: эфир телеканала "Беларусь 1" вечером 27 октября 

Прямая речь: "Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей".

Детали: По его словам, целью протестующих был захват центра. Когда это не удалось, они пошли в спальные районы.

Прямая речь: "Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа пьяная, обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая – сотни человек ринулись в эти районы".

Что предшествовало:

  • В Минске прошел 11-й многотысячный марш – в поддержку "народного ультиматума", акции протеста состоялись и в других городах Беларуси.
  • Оппозиция сообщает что количество участников акции протеста в столице Беларуси в последний день "народного ультиматума" превысило 100 тысяч человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусь
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