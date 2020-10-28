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Україна вже на 22-му місці в світі за кількістю випадків COVID-19

Середа, 28 жовтня 2020, 04:08

27 жовтня в країнах Європи діагностували 223 тисячі випадків зараження COVID-19.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Минулої доби у світі виявили 459 020 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 223 тисячі нових хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні 27 жовтня діагностували 6677 зараження.

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Великобританія, Іспанія та Україна, яка займає 11 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 17-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 22-му місці.

Станом на момент публікації, у світі зафіксовано 44 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 32 мільйон людей, 1 171 271 пацієнтів померло.

Довідка: У травні 2020-го у світі за тиждень діагностували близько 500-600 тисяч заражень COVID-19.

Знати більше: Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

Що передувало: Іспанія стала першою країною в ЄС, в якій зареєстрували понад 1 мільйон заражених COVID.

Теми: коронавірус


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