Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина уже на 22-м месте в мире по количеству случаев COVID-19

Среда, 28 октября 2020, 03:08
Украина уже на 22-м месте в мире по количеству случаев COVID-19

27 октября в странах Европы диагностировали 223 000 случаев заражения COVID-19.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: За прошедшие сутки в мире обнаружили 459 020 случаев заражения коронавирусом, в частности, 223 000 новых больных зафиксировано в странах Европы. В Украине 27 октября диагностировали 6677 заражения.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Великобритания, Испания и Украина, которая занимает 11 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 17-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания, Франция, Великобритания. Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 22-м месте.

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 44 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 32 миллиона человек 1 169 142 пациентов умерли.

Справка: В мае 2020-го в мире за неделю диагностировали около 500-600 тысяч заражений COVID-19.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Что предшествовало: Испания стала первой страной в ЕС, в которой зарегистрирован 1 миллиона случаев COVID.

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: