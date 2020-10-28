Украина уже на 22-м месте в мире по количеству случаев COVID-19

27 октября в странах Европы диагностировали 223 000 случаев заражения COVID-19.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: За прошедшие сутки в мире обнаружили 459 020 случаев заражения коронавирусом, в частности, 223 000 новых больных зафиксировано в странах Европы. В Украине 27 октября диагностировали 6677 заражения.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Великобритания, Испания и Украина, которая занимает 11 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 17-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания, Франция, Великобритания. Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 22-м месте.

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 44 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 32 миллиона человек 1 169 142 пациентов умерли.

Справка: В мае 2020-го в мире за неделю диагностировали около 500-600 тысяч заражений COVID-19.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Что предшествовало: Испания стала первой страной в ЕС, в которой зарегистрирован 1 миллиона случаев COVID.