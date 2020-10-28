Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина уже на 22-м месте в мире по количеству случаев COVID-19

Среда, 28 октября 2020, 04:08

27 октября в странах Европы диагностировали 223 000 случаев заражения COVID-19.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: За прошедшие сутки в мире обнаружили 459 020 случаев заражения коронавирусом, в частности, 223 000 новых больных зафиксировано в странах Европы. В Украине 27 октября диагностировали 6677 заражения.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Великобритания, Испания и Украина, которая занимает 11 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 17-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания, Франция, Великобритания. Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 22-м месте.

По состоянию на момент публикации, в мире зафиксировано 44 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 32 миллиона человек 1 169 142 пациентов умерли.

Справка: В мае 2020-го в мире за неделю диагностировали около 500-600 тысяч заражений COVID-19.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Что предшествовало: Испания стала первой страной в ЕС, в которой зарегистрирован 1 миллиона случаев COVID.

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

ОбновленоЛяшко проиграл довыборы в Раду в 208 округе

Зеленский попытается вернуть электронное декларирование, если его запретит КСУ

Новости 27 октября: отмена антикоррупционных норм, перераспределение средств

обновленоКС отменил электронные декларации, незаконное обогащение и еще ряд антикоррупционных норм – СМИ

обновленоЗеленский хочет уволить Трофимова – источники

В правительстве объяснили, зачем "перебросили" средства для онкобольных на дороги

Все новости...
коронавирус
ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе выросла на 40%
Садовый заявил, что его семья заразилась COVID-19
На огороде бузина, а в Киеве дядька: что не так с вакциной от ковида
Последние новости
04:38
ФотоХакеры взломали предвыборный сайт Трампа
04:08
Украина уже на 22-м месте в мире по количеству случаев COVID-19
03:27
NASA анонсировала дату запуска очередной миссии на корабле Spacex
03:15
ОбновленоЛяшко проиграл довыборы в Раду в 208 округе
02:07
Лукашенко о жестком разгоне протестующих: "Это был мой приказ"
01:11
ВОЗ: смертность от коронавируса в Европе выросла на 40%
00:44
Карта ВидеоМарсоход NASA преодолел 235 миллионов километров
23:56
На Буковине снова рекорд заражений COVID: почти 400 за сутки
23:38
Судьи КС приняли решение о "незаконном обогащении" в собственных интересах – НАПК
23:03
В Италии после снижения заболеваемости новый антирекорд заражений
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!