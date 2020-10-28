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SpaceX випустила бета-версію додатку для користування супутниковим інтернетом Starlink

Середа, 28 жовтня 2020, 06:20
SpaceX випустила бета-версію додатку для користування супутниковим інтернетом Starlink

Компанія Ілона Маска SpaceX випустила бета-версію додатку для користування супутниковим інтернетом Starlink.

Джерело: CNBC

Деталі: з 27 жовтня додаток Starlink доступний в App Store і Google Play, але поки лише в США. Місячна абонплата за інтернет коштуватиме $99, а вартість підключення $499.

Перші запрошення на підписки компанія розіслала електронною поштою. У листі під назвою "Краще бета, ніж нічого" користувачам пояснили, що поки інтернет може працювати з перебоями, тож не варто завищувати сподівання.

Швидкість супутникового інтернету Starlink наразі коливатиметься від 50 Мбіт/с до 150 Мбіт/с, а приблизна затримка сигналу від 20 до 40 мілісекунд. Однак, зі збільшенням кількості супутників на орбіті, робота Starlink має помітно поліпшуватися. Компанія очікує, що вже влітку 2021 року затримка зв'язку буде на рівні 16 мс.

Що передувало: 24 жовтня SpaceX успішно вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію із 60 міні-супутників, призначених для розгортання глобальної мережі інтернет Starlink. На даний момент орбітальна група Starlink складається вже з 893 космічних апаратів.

Нагадаємо: 

  • Компанія SpaceX планує вивести на орбіту 12 тисяч космічних апаратів даного типу на першому етапі, а пізніше збільшити їх кількість до 30 тисяч.
  • Мета Starlink - формування повномасштабної мережі для широкосмугового доступу в інтернет з будь-якого куточка нашої планети.

"Українська правда" в Threads

Теми: Ілон МаскінтернеткосмосСША
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