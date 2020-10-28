COVID в Україні: антирекорд смертей і знову більше нових хворих

За добу 27 жовтня в Україні діагностували 7 474 випадків захворювання на COVID-19, померли від ускладнень 165 хворих, одужали 3 306 осіб, було госпіталізовано 1 100 осіб.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: Раніше максимальна кількість виявлених випадків коронавірусу була за добу 22 жовтня – 7 517 осіб захворіли (121 людина того дня померла), а найбільша кількість летальних випадків була зафіксована 20 жовтня – 141 хворий помер (тоді коронавірус виявили у 6 719 осіб).

27 жовтня у Харківській області виявили 635 нових хворих, 11 осіб померли.

В Одеській області – 567 нових випадків, 13 летальних.

У Києві – 563 нових випадки, 15 летальних. Крім того, у Київській області – 309 нових випадків, 14 летальних.

У Дніпропетровській області – 497 випадків (419 у Дніпрі), померли 12 хворих із коронавірусом.

У Львівській області - 398 нових випадків, 18 летальних.

У Чернівецькій області – 392 нових випадки, 4 летальних.

У Запорізькій області – 389 нових хворих, 6 хворих померли.

У Хмельницькій області – 383 нових випадки, 9 осіб померли.

В Івано-Франківській області – 332 нових випадки, 5 летальних.

З усіх 7 474 хворих на COVID-19, виявлених у вівторок, 300 – діти, 475 – медпрацівники.

Із усіх 363 075 випадків коронавірусу, зафіксованих в Україні з початку березня, 21 143 біли у дітей і 22 287 – у медпрацівників.

За весь час пандемії в нашій країні від COVID-19 померли 6 755 осіб, одужали від коронавірусної хвороби 148 642 осіб.

Зараз на COVID-19 хворіють 207 678 жителів України.

За минулу добу було зроблено 70 592 тестування, із них 41 947 методом ПЛР і 28 645 методом ІФА.

Нагадаємо: 27 жовтня Україна була на 17-му місці у світі за кількістю виявлених за добу випадків коронавірусної хвороби і на 22 місці у світі за загальною кількістю випадків, виявлених за час пандемії.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі: динаміка пандемії в інфографіці УП