COVID в Украине: антирекорд смертей и снова больше новых больных

За сутки 27 октября в Украине диагностировали 7 474 случая заболевания COVID-19, умерли от осложнений 165 больных, выздоровели 3 306 человек, были госпитализированы 1 100 человек.

Источник: данные СНБО и Минздрава

Детали: Раньше максимальное количество выявленных случаев коронавируса было за сутки 22 октября – 7 517 человек заболели (121 человек в тот день умер), а наибольшее количество летальных случаев было зафиксировано 20 октября - 141 больной умер (тогда коронавирус обнаружили у 6 719 человек).

27 октября в Харьковской области обнаружили 635 новых больных, 11 человек умерли.

В Одесской области – 567 новых случаев, 13 летальных.

В Киеве – 563 новых случая, 15 летальных. Кроме того, в Киевской области – 309 новых случаев, 14 летальных.

В Днепропетровской области – 497 случаев (419 в Днепре), умерли 12 больных с коронавирусом.

Во Львовской области – 398 новых случаев, 18 летальных.

В Черновицкой области – 392 новых случая, 4 летальных.

В Запорожской области – 389 новых больных, 6 заболевших скончались.

В Хмельницкой области – 383 новых случая, 9 человек умерли.

В Ивано-Франковской области – 332 новых случая, 5 летальных.

Из всех 7 474 больных COVID-19, выявленных во вторник, 300 - дети, 475 - медработники.

Из всех 363 075 случаев коронавируса, зафиксированных в Украине с начала марта, 21 143 был у детей и 22 287 – у медработников.

За все время пандемии в нашей стране от COVID-19 умерли 6 755 человек, выздоровели от коронавирусной болезни 148 642 человек.

Сейчас COVID-19 болеют 207 678 жителей Украины.

За прошедшие сутки было сделано 70 592 тестирования, из них 41 947 методом ПЦР и 28 645 методом ИФА.

Напомним: 27 октября Украина была на 17-м месте в мире по количеству выявленных за сутки случаев коронавирусной болезни и на 22 месте в мире по общему количеству случаев, выявленных за время пандемии.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире: динамика пандемии в инфографике УП