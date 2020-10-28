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Посол Білорусі подав у відставку, бо Лукашенко не має права висловлювати волю народу

Середа, 28 жовтня 2020, 08:40
Посол Білорусі подав у відставку, бо Лукашенко не має права висловлювати волю народу
Фото МЗС Білорусі

Посол Білорусі в Аргентині і за сумісництвом в Республіці Чилі, Парагваї, Перу та Уругваї Володимир Астапенко подав у відставку "у зв'язку з порушенням наймачем законодавства".

Джерело: TUT.by

Пряма мова: "Відсутність міжнародної легітимності глави держави не дозволяє мені і як дипломату, і як патріоту своєї країни продовжувати сумлінне виконання посадових обов'язків посла, перебуваючи в підпорядкуванні у особи, яка не має права висловлювати волю білоруського народу".

Деталі: Астапенко уточнив, що відразу після інавгурації 23 вересня він подав заяву про звільнення за угодою сторін відповідно до п. 1 частини другої статті 35 Трудового кодексу Республіки Білорусь. Але на це не було ніякої реакції.

Тому ту заяву він відкликав і подав нову з вимогою звільнити його з посади посла вже на підставі статті 41 – у зв'язку з порушеннями наймачем законодавства, що перешкоджає виконанню його роботи за трудовим договором.

За словами посла, ціла низка дій наймача створює об'єктивні умови для невизнання легітимності Олександра Лукашенка і міжнародної ізоляції Білорусі.

Він уточнив, що допущені: численні порушення основних прав і свобод громадян Білорусі; очевидні і грубі фальсифікації підсумків президентських виборів; невиправдано жорстка реакція органів внутрішніх справ у відповідь на законні акції мирного протесту і т.п.

Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі низка дипломатів покинули МЗС через свою громадянську позицію, озвучену публічно.
  • Посад і/або дипломатичного рангу позбулися посли Білорусі в Іспанії, Латвії та Словаччині.
  • Співробітника центрального апарату, начальника історико-архівного відділення МЗС В'ячеслава Казаченка, що вийшов на пікет проти насильства в країні, звільнили з зовнішньополітичного відомства за статтею.
  • А глава департаменту Північної Америки і Західної Європи Андрій Бушіло і перший секретар управління Європи МЗС Павло Слюнькін самі пішли у відставку.

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьАргентина дипломатичні відносини
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