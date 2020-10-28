Посол Білорусі подав у відставку, бо Лукашенко не має права висловлювати волю народу
Посол Білорусі в Аргентині і за сумісництвом в Республіці Чилі, Парагваї, Перу та Уругваї Володимир Астапенко подав у відставку "у зв'язку з порушенням наймачем законодавства".
Джерело: TUT.by
Пряма мова: "Відсутність міжнародної легітимності глави держави не дозволяє мені і як дипломату, і як патріоту своєї країни продовжувати сумлінне виконання посадових обов'язків посла, перебуваючи в підпорядкуванні у особи, яка не має права висловлювати волю білоруського народу".
Деталі: Астапенко уточнив, що відразу після інавгурації 23 вересня він подав заяву про звільнення за угодою сторін відповідно до п. 1 частини другої статті 35 Трудового кодексу Республіки Білорусь. Але на це не було ніякої реакції.
Тому ту заяву він відкликав і подав нову з вимогою звільнити його з посади посла вже на підставі статті 41 – у зв'язку з порушеннями наймачем законодавства, що перешкоджає виконанню його роботи за трудовим договором.
За словами посла, ціла низка дій наймача створює об'єктивні умови для невизнання легітимності Олександра Лукашенка і міжнародної ізоляції Білорусі.
Він уточнив, що допущені: численні порушення основних прав і свобод громадян Білорусі; очевидні і грубі фальсифікації підсумків президентських виборів; невиправдано жорстка реакція органів внутрішніх справ у відповідь на законні акції мирного протесту і т.п.
Передісторія:
- Після президентських виборів у Білорусі низка дипломатів покинули МЗС через свою громадянську позицію, озвучену публічно.
- Посад і/або дипломатичного рангу позбулися посли Білорусі в Іспанії, Латвії та Словаччині.
- Співробітника центрального апарату, начальника історико-архівного відділення МЗС В'ячеслава Казаченка, що вийшов на пікет проти насильства в країні, звільнили з зовнішньополітичного відомства за статтею.
- А глава департаменту Північної Америки і Західної Європи Андрій Бушіло і перший секретар управління Європи МЗС Павло Слюнькін самі пішли у відставку.