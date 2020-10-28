Посол Беларуси подал в отставку, потому что Лукашенко не имеет права выражать волю народа
Посол Беларуси в Аргентине и по совместительству в Республике Чили, Парагвае, Перу и Уругвае Владимир Астапенко подал в отставку "в связи с нарушением нанимателем законодательства".
Источник: TUT.by
Прямая речь: "Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа".
Детали: Астапенко уточнил, что сразу после инаугурации 23 сентября он подал заявление об увольнении по соглашению сторон в соответствии с п. 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь. Но на это не было никакой реакции.
Поэтому то заявление он отозвал и подал новое с требованием освободить его от должности посла уже на основании статьи 41 – в связи с нарушениями нанимателем законодательства, препятствующими выполнению его работы по трудовому договору.
По словам посла, целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности Александра Лукашенко и международной изоляции Беларуси.
Он отметил, что допущены: многочисленные нарушения основных прав и свобод граждан Беларуси; очевидные и грубые фальсификации итогов президентских выборов; неоправданно жесткая реакция органов внутренних дел в ответ на законные акции мирного протеста и т.п.
Предыстория:
- После президентских выборов в Беларуси ряд дипломатов покинули МИД из-за своей гражданской позиции, озвученной публично.
- Постов и/или дипломатического ранга лишились послы Беларуси в Испании, Латвии и Словакии.
- Сотрудника центрального аппарата, начальника историко-архивного отделения МИД Вячеслава Казаченка, вышедшего на пикет против насилия в стране, уволили из внешнеполитического ведомства по статье.
- А глава департамента Северной Америки и Западной Европы Андрей Бушило и первый секретарь управления Европы МИД Павел Слюнькин сами ушли в отставку.