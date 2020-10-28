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Посол Беларуси подал в отставку, потому что Лукашенко не имеет права выражать волю народа

Среда, 28 октября 2020, 09:40
Фото МИД Беларуси

Посол Беларуси в Аргентине и по совместительству в Республике Чили, Парагвае, Перу и Уругвае Владимир Астапенко подал в отставку "в связи с нарушением нанимателем законодательства".

Источник: TUT.by

Прямая речь: "Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа".

Детали: Астапенко уточнил, что сразу после инаугурации 23 сентября он подал заявление об увольнении по соглашению сторон в соответствии с п. 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь. Но на это не было никакой реакции.

Поэтому то заявление он отозвал и подал новое с требованием освободить его от должности посла уже на основании статьи 41 – в связи с нарушениями нанимателем законодательства, препятствующими выполнению его работы по трудовому договору.

По словам посла, целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности Александра Лукашенко и международной изоляции Беларуси.

Он отметил, что допущены: многочисленные нарушения основных прав и свобод граждан Беларуси; очевидные и грубые фальсификации итогов президентских выборов; неоправданно жесткая реакция органов внутренних дел в ответ на законные акции мирного протеста и т.п.

Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси ряд дипломатов покинули МИД из-за своей гражданской позиции, озвученной публично.
  • Постов и/или дипломатического ранга лишились послы Беларуси в Испании, Латвии и Словакии.
  • Сотрудника центрального аппарата, начальника историко-архивного отделения МИД Вячеслава Казаченка, вышедшего на пикет против насилия в стране, уволили из внешнеполитического ведомства по статье.
  • А глава департамента Северной Америки и Западной Европы Андрей Бушило и первый секретарь управления Европы МИД Павел Слюнькин сами ушли в отставку.
     

Темы: БеларусьАргентина дипломатические отношения


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