Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Центнер кокаїну: в Україні арештували чотирьох ізраїльтян

Середа, 28 жовтня 2020, 10:56
ФОТО ДПСУ

Чотирьох громадян Ізраїлю, яких затримали зі 122 кг кокаїну, арештували на 2 місяці з можливістю внесення застави по 30 мільйонів гривень кожному.

Джерело: Державна прикордонна служба з посиланням на рішення Приморського райсуду Одеси від 27 жовтня

Дослівно: "Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід чотирьом громадянам Ізраїлю у вигляді тримання під вартою два місяці або внесення застави по 30 мільйонів гривень кожному".

Деталі: У ДПСУ відзначили, що ізраїльтянам, які займалися контрабандою кокаїну, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Передісторія:

  • 24 жовтня чотирьох іноземців затримали за організацію та здійснення поставки 122 кг кокаїну. Вартість такої партії на "чорному ринку" становить 40 млн доларів.

Українська правда
Теми: наркотикисуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Керівників порту "Южний" викрили на зловживаннях на 47,5 млн грн – НАБУ

COVID в Україні: антирекорд смертей і знову більше нових хворих

ОновленоЛяшко програв довибори у Раду на 208 окрузі

Лукашенко про жорсткий розгін протестувальників: "Це був мій наказ"

Зеленський спробує повернути електронне декларування, якщо його заборонить КСУ

Новини 27 жовтня: скасування антикорупційних норм, перерозподіл коштів

Усі новини...
наркотики
В Одесі затримали громадян Ізраїлю з центнером кокаїну
Через Одесу хотіли перевезти 750 кг "наркотиків ІДІЛу"
У Зеленського пояснили питання про канабіс: його потребують 2 млн українців
Останні новини
11:39
Венедіктова провела наради з керівниками силових відомств
11:30
мапаСиноптик: четвер побуде любимчиком осені
11:15
Блокування Smart TV: в LG розповіли, що робити зі старими телевізорами
11:14
Від коронавірусу помер український єпископ
11:00
Росія заборонила співробітникам ФСБ і розвідникам мати дозвіл на проживання за кордоном
10:56
Центнер кокаїну: в Україні арештували чотирьох ізраїльтян
10:36
Вакцини від грипу, які закупила держава, віддадуть на імунізацію медиків
10:36
Україна домовляється з французькою Alstom про модернізацію потягів
10:31
Керівників порту "Южний" викрили на зловживаннях на 47,5 млн грн – НАБУ
10:27
фотоЖурнал Charlie Hebdo вийшов з карикатурою на Ердогана, влада Туреччини обурена
Усі новини...