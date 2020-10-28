Центнер кокаїну: в Україні арештували чотирьох ізраїльтян
Середа, 28 жовтня 2020, 10:56
Чотирьох громадян Ізраїлю, яких затримали зі 122 кг кокаїну, арештували на 2 місяці з можливістю внесення застави по 30 мільйонів гривень кожному.
Джерело: Державна прикордонна служба з посиланням на рішення Приморського райсуду Одеси від 27 жовтня
Дослівно: "Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід чотирьом громадянам Ізраїлю у вигляді тримання під вартою два місяці або внесення застави по 30 мільйонів гривень кожному".
Деталі: У ДПСУ відзначили, що ізраїльтянам, які займалися контрабандою кокаїну, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.
Передісторія:
- 24 жовтня чотирьох іноземців затримали за організацію та здійснення поставки 122 кг кокаїну. Вартість такої партії на "чорному ринку" становить 40 млн доларів.
Українська правда