Центнер кокаїну: в Україні арештували чотирьох ізраїльтян

Чотирьох громадян Ізраїлю, яких затримали зі 122 кг кокаїну, арештували на 2 місяці з можливістю внесення застави по 30 мільйонів гривень кожному.

Джерело: Державна прикордонна служба з посиланням на рішення Приморського райсуду Одеси від 27 жовтня

Дослівно: "Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід чотирьом громадянам Ізраїлю у вигляді тримання під вартою два місяці або внесення застави по 30 мільйонів гривень кожному".

Деталі: У ДПСУ відзначили, що ізраїльтянам, які займалися контрабандою кокаїну, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Передісторія: