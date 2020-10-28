Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Центнер кокаїну: в Україні арештували чотирьох ізраїльтян

Середа, 28 жовтня 2020, 09:56
Центнер кокаїну: в Україні арештували чотирьох ізраїльтян
ФОТО ДПСУ

Чотирьох громадян Ізраїлю, яких затримали зі 122 кг кокаїну, арештували на 2 місяці з можливістю внесення застави по 30 мільйонів гривень кожному.

Джерело: Державна прикордонна служба з посиланням на рішення Приморського райсуду Одеси від 27 жовтня

Дослівно: "Приморський районний суд Одеси обрав запобіжний захід чотирьом громадянам Ізраїлю у вигляді тримання під вартою два місяці або внесення застави по 30 мільйонів гривень кожному".

Деталі: У ДПСУ відзначили, що ізраїльтянам, які займалися контрабандою кокаїну, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Передісторія:

  • 24 жовтня чотирьох іноземців затримали за організацію та здійснення поставки 122 кг кокаїну. Вартість такої партії на "чорному ринку" становить 40 млн доларів.

Українська правда
Теми: наркотикисуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
наркотики
У Канаді власник магазину "чистих" наркотиків помер від передозування
У Дніпрі викрили наркосиндикат, який "кришували" поліцейські
Накурились PVP і померли: у Києві виявили тіла двох дівчат-підлітків
Останні новини
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
Усі новини...
Реклама: