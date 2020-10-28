Центнер кокаина: в Украине арестовали четырех израильтян
Среда, 28 октября 2020, 09:56
Четырех граждан Израиля, которых задержали с 122 кг кокаина, арестовали на 2 месяца с возможностью внесения залога по 30 миллионов гривен каждому.
Источник: Государственная пограничная служба со ссылкой на решение Приморского райсуда Одессы от 27 октября
Дословно: "Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения четырем гражданам Израиля в виде содержания под стражей два месяца или внесение залога по 30 миллионов гривен каждому".
Детали: В ГПСУ отметили, что израильтянам, которые занимались контрабандой кокаина, грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
Предыстория:
- 24 октября четырех иностранцев задержали за организацию и осуществление поставки 122 кг кокаина. Стоимость такой партии на "черном рынке" составляет 40 млн долларов.
Украинская правда