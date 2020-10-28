Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Центнер кокаина: в Украине арестовали четырех израильтян

Среда, 28 октября 2020, 09:56
Центнер кокаина: в Украине арестовали четырех израильтян
ФОТО ГПСУ

Четырех граждан Израиля, которых задержали с 122 кг кокаина, арестовали на 2 месяца с возможностью внесения залога по 30 миллионов гривен каждому.

Источник: Государственная пограничная служба со ссылкой на решение Приморского райсуда Одессы от 27 октября

Дословно: "Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения четырем гражданам Израиля в виде содержания под стражей два месяца или внесение залога по 30 миллионов гривен каждому".

Детали: В ГПСУ отметили, что израильтянам, которые занимались контрабандой кокаина, грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Предыстория:

  • 24 октября четырех иностранцев задержали за организацию и осуществление поставки 122 кг кокаина. Стоимость такой партии на "черном рынке" составляет 40 млн долларов.

Украинская правда
Темы: наркотикисуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
наркотики
В Киеве мужчина предлагал полицейским покурить с ним наркотики
Тимошенко требует от Шкрум сложить мандат из-за поддержки медицинского каннабиса – источник
Наркотрафик из Эквадора: во Львове заблокировали транснациональный канал сбыта кокаина
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: