Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Центнер кокаина: в Украине арестовали четырех израильтян

Среда, 28 октября 2020, 10:56
ФОТО ГПСУ

Четырех граждан Израиля, которых задержали с 122 кг кокаина, арестовали на 2 месяца с возможностью внесения залога по 30 миллионов гривен каждому.

Источник: Государственная пограничная служба со ссылкой на решение Приморского райсуда Одессы от 27 октября

Дословно: "Приморский районный суд Одессы избрал меру пресечения четырем гражданам Израиля в виде содержания под стражей два месяца или внесение залога по 30 миллионов гривен каждому".

Детали: В ГПСУ отметили, что израильтянам, которые занимались контрабандой кокаина, грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Предыстория:

  • 24 октября четырех иностранцев задержали за организацию и осуществление поставки 122 кг кокаина. Стоимость такой партии на "черном рынке" составляет 40 млн долларов.

Украинская правда
Темы: наркотикисуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

Руководителей порта "Южный" уличили в злоупотреблениях на 47,5 млн грн – НАБУ

COVID в Украине: антирекорд смертей и снова больше новых больных

ОбновленоЛяшко проиграл довыборы в Раду в 208 округе

Лукашенко о жестком разгоне протестующих: "Это был мой приказ"

Зеленский попытается вернуть электронное декларирование, если его запретит КСУ

Новости 27 октября: отмена антикоррупционных норм, перераспределение средств

Все новости...
наркотики
В Одессе задержали граждан Израиля с центнером кокаина
Через Одессу хотели провезти 750 кг "наркотиков ИДИЛа"
У Зеленского объяснили вопрос о каннабисе: в нем нуждаются 2 млн украинцев
Последние новости
11:45
Двое маленьких детей погибли на пожаре в Одесской области
11:42
фотоГрузовой поезд сошел с рельсов в Кривом Роге: кто-то повредил пути
11:39
Венедиктова провела совещания с руководителями силовых ведомств
11:30
картаСиноптик: четверг побудет любимчиком осени
11:15
Блокировка Smart TV: в LG рассказали, что делать со старыми телевизорами
11:14
От коронавируса умер украинский епископ
11:00
Россия запретила сотрудникам ФСБ и разведчикам иметь вид на жительство за рубежом
10:56
Центнер кокаина: в Украине арестовали четырех израильтян
10:36
Вакцины от гриппа, которые закупило государство, отдадут на иммунизацию медиков
10:36
Украина договаривается с французской Alstom о модернизации поездов
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!