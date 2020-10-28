Венедіктова провела наради з керівниками силових відомств

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела оперативні наради з керівництвом Служби безпеки України, з керівництвом Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції, а також із керівництвом Державної фіскальної служби України.

Джерело: Офіс генпрокурора, Нацполіція у Facebook

Деталі: Генпрокурор заслухала інформацію голови СБУ Івана Баканова та його першого заступника Василя Малюка щодо результатів роботи спецслужби за 9 місяців. Зокрема, говорили про протидію корупції та подальші кроки для ефективного подолання її проявів.

Венедіктова наголосила на важливості координації зусиль з метою пришвидшення результатів у цій сфері до кінця року, закликала зосередитись на відшкодуванні збитків у цій категорії справ.

Баканов повідомив, що з початку року за матеріалами СБУ розпочато 510 кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів, повідомлено про підозру 679 особам, 104 особи засуджені і 143 посадовці звільнено з посад. За його інформацією, в органах влади різних рівнів СБУ виявила найбільше корупційних правопорушень.

27 жовтня Венедіктова провела оперативну нараду з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим та керівництвом Національної поліції України. Вона заслухала звіт щодо розслідування корупційних правопорушень та обговорила резонансні кримінальні провадження.

За словами Венедіктової, понад 80% кримінальних проваджень щодо корупційних правопорушень розслідує Національна поліція у тісній співпраці з органами прокуратури, цього року "на третину збільшилася кількість викритих таких злочинів, на 20% – кількість засуджених осіб".

За словами генпрокурора, необхідно докласти зусиль для підвищення ефективності розслідування, "щоб винні у корупційних злочинах усіх рівнів були справедливо покарані".

За категоріями правопорушень у скерованих органами поліції кримінальних провадженнях до суду найбільше привласнення, розтрат майна або заволодінь ним шляхом зловживання службовим становищем – 1347, одержання неправомірної вигоди службовою особою – 136, зловживання владою або службовим становищем – 147 та зловживання впливом – 43.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, цього року також було складено понад 10 тисяч протоколів про корупцію, 70% з яких вже скеровано до суду.

27 жовтня генпрокурор також провела нараду з керівництвом ДФС. Вислухавши голову ДФС Сергія Солодченка, Венедіктова дорікнула йому за низьку кількість кримінальних проваджень, які направлені до суду з обвинувальним актом: 12% від загальної кількості проваджень, у яких досудове розслідування здійснюють слідчі ДФС.

Пряма мова Венедіктової: "Потрібно активніше протидіяти ухиленню від сплати податків, викривати і припиняти злочини в земельній і бюджетній сфері, але тут на жаль результати невтішні. До суду скеровано лише 7 кримінальних проваджень щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом – це дуже мало. Зрозуміло є обмеження, пов’язані з пандемією, але попередні напрацювання до обвинувальних актів вже б можна було довести. Немає системного підходу.

Ми маємо акцентувати увагу на тому, що можна повернути до бюджету. Часто відбувається те, що просто набивається статистика, а реального результату немає".

Цьому передувало: 26 жовтня Ірина Венедіктова провела нараду з директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником та в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максимом Грищуком. НАБУ й САП вона теж закликала активізувати роботу з притягнення до відповідальності ТОП-корупціонерів з відшкодування встановлених у кримінальних провадженнях збитків.