Венедиктова провела совещания с руководителями силовых ведомств

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела оперативные совещания с руководством Службы безопасности Украины, с руководством Министерства внутренних дел и Национальной полиции, а также с руководством Государственной фискальной службы Украины.

Источник: Офис генпрокурора, Нацполиция в Facebook

Детали: Генпрокурор заслушала информацию главы СБУ Ивана Баканова и его первого заместителя Василия Малыша о результатах работы спецслужбы за 9 месяцев. В частности, говорили о противодействии коррупции и дальнейших шагах для эффективного преодоления ее проявлений.

Венедиктова подчеркнула важность координации усилий с целью ускорения результатов в этой сфере до конца года, призвала сосредоточиться на возмещении убытков в этой категории дел.

Баканов сообщил, что с начала года по материалам СБУ начато 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям, сообщено о подозрении 679 лицам, 104 человека осуждены и 143 чиновника уволены. По его информации, в органах власти разных уровней СБУ обнаружила больше всего коррупционных правонарушений.

27 октября Венедиктова провела оперативное совещание с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и руководством Национальной полиции Украины. Она заслушала отчет о расследовании коррупционных правонарушений и обсудила резонансные уголовные производства.

По словам Венедиктовой, более 80% уголовных производств по коррупционным правонарушениям расследует Национальная полиция в тесном сотрудничестве с органами прокуратуры, в этом году "на треть увеличилось количество раскрытых таких преступлений, на 20% - количество осужденных лиц".

По словам генпрокурора, необходимо приложить усилия для повышения эффективности расследования, "чтобы виновные в коррупционных преступлениях всех уровней были справедливо наказаны".

По категориям правонарушений в направленных органами полиции уголовных производствах в суд больше всего присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением – 1347, получения неправомерной выгоды должностным лицом – 136, злоупотребления властью или служебным положением – 147 и злоупотребления влиянием – 43.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, в этом году также было составлено более 10 тысяч протоколов о коррупции, 70% из которых уже направлены в суд.

27 октября генпрокурор также провела совещание с руководством ГФС. Выслушав главу ГФС Сергея Солодченко, Венедиктова упрекнула его за низкое количество уголовных производств, направленных в суд с обвинительным актом: 12% от общего количества производств, в которых досудебное расследование осуществляют следователи ГФС.

Прямая речь Венедиктовой: "Нужно активнее противодействовать уклонению от уплаты налогов, разоблачать и пресекать преступления в земельной и бюджетной сфере, но здесь к сожалению результаты неутешительны. В суд направлены лишь 7 уголовных производств по легализации имущества, полученного преступным путем, – это очень мало. Разумеется, есть ограничения, связанные с пандемией, но предыдущие наработки по обвинительным актам уже можно было доказать. Нет системного подхода.

Мы акцентировать внимание на том, что можно вернуть в бюджет. Часто происходит то, что просто набивается статистика, а реального результата нет".

Этому предшествовало: 26 октября Ирина Венедиктова провела совещание с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником и и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максимом Грищуком. НАБУ и САП она тоже призвала активизировать работу по привлечению к ответственности ТОП-коррупционеров и по возмещению установленных в уголовных производствах убытков.