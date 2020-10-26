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Венедіктова "підганяє" НАБУ та САП з посадкою топ-корупціонерів

Понеділок, 26 жовтня 2020, 22:03
Офіс генпрокурора

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела нараду з директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником та в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максимом Грищуком, на якій наголосила на необхідності притягнення до відповідальності топ-корупціонерів.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Під час зустрічі Венедіктова заслухала поточний стан справ та акцентувала увагу на необхідності активізації роботи щодо притягнення до відповідальності ТОП-корупціонерів, як цього вимагає суспільство.

Вона вказала НАБУ і САП на недостатній рівень відшкодування встановлених в кримінальних провадженнях збитків.

Пряма мова Венедіктової: "Всім правоохоронцям була поставлена незадовільна оцінка щодо боротьби з корупцією. Основною локомотивною силою в протидії таким правопорушенням мають бути спеціально створені органи - НАБУ і САП. Добре, що ми нарешті маємо перші вироки, однак в деяких актуальних провадженнях по два, три, а іноді й чотири роки тому повідомлено про підозру, а слідство й досі триває. Так, наразі в багатьох гучних справах, де фігурантами є високопосадовці, триває ознайомлення з матеріалами. Обговорили з керівництвом антикорупційних органів провадження, які мають бути до кінця року скеровані до суду. Втім, поки за результативністю у них не той рівень активності, якого очікує від них громадськість".

Нагадаємо: У червні Венедіктова повідомляла, що за 100 днів її перебування на посаді засуджені до обмеження чи позбавлення волі тисячі осіб і обіцяла, що вироки щодо топ-корупціонерів і політиків першого ешелону "ще попереду".

Українська правда
Теми: Офіс генпрокурораВенедіктоваНАБУСитникАнтикорупційна прокуратура


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