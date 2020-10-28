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Серед 563 нових хворих на COVID у Києві – 14 медиків

Середа, 28 жовтня 2020, 11:16

У Києві за минулу добу, 27 жовтня, на коронавірус захворіли ще 563 людини, померли 15 хворих, одужала 221 людина, госпіталізували у столичні лікарні 52 пацієнта.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко

Деталі: Серед тих, у кого діагноз підтвердився минулої доби, 14 медиків, а також 39 дітей.

Загалом серед півтисячі нових хворих: 296 жінок віком від 18 до 96 років, 228 чоловіків віком від 18 до 96 рокiв, 19 дівчаток від 2 до 17 років та 20 хлопчиків від 2 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 129, у Дніпровському – 84 та в Солом'янському районі – 80 випадків.

 
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Кличко повідомив, що у стаціонарах столичних медзакладів зараз лікуються 1 866 хворих на коронавірус. Із них 39 дітей. 494 пацієнти – у важкому стані, 701 отримує кисневу підтримку, 29 – під апаратами ШВЛ.

Іще 146 пацієнтів перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медзакладах сьогодні лікує 491 хворий.

Загалом за час пандемії в Києві зареєстрували 35 450 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, подолали коронавірус 12 146 мешканців столиці, але коронавірусна хвороба забрала життя 721 киянина.

Нагадаємо: Загалом 27 жовтня в Україні діагностували 7 474 випадків захворювання на COVID-19, померли від ускладнень 165 хворих, одужали 3 306 осіб, було госпіталізовано 1 100 осіб.

Українська правда

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Теми: КиївCovid-2019коронавірусепідемія
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