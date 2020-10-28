Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Серед 563 нових хворих на COVID у Києві – 14 медиків

Середа, 28 жовтня 2020, 12:16

У Києві за минулу добу, 27 жовтня, на коронавірус захворіли ще 563 людини, померли 15 хворих, одужала 221 людина, госпіталізували у столичні лікарні 52 пацієнта.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко

Деталі: Серед тих, у кого діагноз підтвердився минулої доби, 14 медиків, а також 39 дітей.

Загалом серед півтисячі нових хворих: 296 жінок віком від 18 до 96 років, 228 чоловіків віком від 18 до 96 рокiв, 19 дівчаток від 2 до 17 років та 20 хлопчиків від 2 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 129, у Дніпровському – 84 та в Солом'янському районі – 80 випадків.

 
Telegram Кличка

Кличко повідомив, що у стаціонарах столичних медзакладів зараз лікуються 1 866 хворих на коронавірус. Із них 39 дітей. 494 пацієнти – у важкому стані, 701 отримує кисневу підтримку, 29 – під апаратами ШВЛ.

Іще 146 пацієнтів перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медзакладах сьогодні лікує 491 хворий.

Загалом за час пандемії в Києві зареєстрували 35 450 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, подолали коронавірус 12 146 мешканців столиці, але коронавірусна хвороба забрала життя 721 киянина.

Нагадаємо: Загалом 27 жовтня в Україні діагностували 7 474 випадків захворювання на COVID-19, померли від ускладнень 165 хворих, одужали 3 306 осіб, було госпіталізовано 1 100 осіб.

Українська правда
Теми: КиївCovid-2019коронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Мартиненко програв апеляцію у Швейцарії – ЦПК

Схема на 47,5 млн грн: керівників порту "Південний" викрили в корупції

COVID в Україні: антирекорд смертей і знову більше нових хворих

ОновленоЛяшко програв довибори у Раду на 208 окрузі

Лукашенко про жорсткий розгін протестувальників: "Це був мій наказ"

Зеленський спробує повернути електронне декларування, якщо його заборонить КСУ

Усі новини...
Київ
Повторний тест на коронавірус засмутив Кличка
Притула привітав Кличка і назвав результат Попова у Києві "холодним душем"
Вибори-2020: у Києві ще жоден райвиборчком не готовий здавати протоколи
Останні новини
13:05
У добровольців, які тестували російську вакцину, виявили коронавірус
13:04
Apple розробляє власний пошуковик - ЗМІ
12:59
Соціологи показали, чому більшість виборців не пішли голосувати
12:56
Більше половини виборців, що прийшли на дільниці, люди старше 50 років
12:44
інфографікаУ патріарха Кирила з ріднею знайшли нерухомість на 3 мільйона доларів
12:37
Франція очікує повторний "локдаун", умови оголосять увечері
12:27
COVID-19 завадив Литвину претендувати на посаду ректора КНУ
12:19
Повторний тест на коронавірус засмутив Кличка
12:18
Мартиненко програв апеляцію у Швейцарії – ЦПК
12:16
Серед 563 нових хворих на COVID у Києві – 14 медиків
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!