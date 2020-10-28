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Среди 563 новых больных COVID в Киеве – 14 медиков

Среда, 28 октября 2020, 12:16

В Киеве за минувшие сутки, 27 октября, коронавирусом заболели еще 563 человека, умерли 15 больных, выздоровела 221 человек, госпитализированы в столичные больницы 52 пациента.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко

Детали: Среди тех, у кого диагноз подтвердился за прошедшие сутки, 14 медиков, а также 39 детей.

В целом среди полутысячи новых больных: 296 женщин в возрасте от 18 до 96 лет, 228 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет, 19 девочек от 2 до 17 лет и 20 мальчиков от 2 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания за прошлые сутки обнаружили в Деснянском районе – 129, в Днепровском – 84 и в Соломенском районе – 80 случаев.

 
Telegram Кличко

Кличко сообщил, что в стационарах столичных медучреждений сейчас лечатся 1 866 больных с коронавирусом. Из них 39 детей. 494 пациентов – в тяжелом состоянии, 701 получает кислородную поддержку, 29 – под аппаратами ИВЛ.

Еще 146 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях на сегодняшний день лечит 491 больной.

Всего за время пандемии в Киеве зарегистрировали 35 450 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, преодолели коронавирус 12 146 жителей столицы, но коронавирусная болезнь унесла жизни 721 киевлянина.

Напомнимв: Всего 27 октября в Украине диагностировали 7 474 случая заболевания COVID-19, умерли от осложнений 165 больных, выздоровели 3 306 человек, были госпитализированы 1 100 человек.

Украинская правда
Темы: КиевCovid-2019коронавирусэпидемия


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