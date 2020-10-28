COVID-19 завадив Литвину претендувати на посаду ректора КНУ

Колишній спікер Ради та фігурант "касетного скандалу" у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе Володимир Литвин не зможе претендувати на крісло ректора Київського національного університету через захворювання на COVID-19.

Джерело: викладач філософського факультету університету Андрій Черних

Дослівно: "Володимир Литвин вже другий тиждень бореться з COVID-19 і в таких умовах точно не може займатися виборами ректора і тому його не буде серед кандидатів на посаду ректора КНУ Т.Шевченка".

Деталі: Черних повідомив, хто буде боротися за посаду ректора КНУ:

Болтівець Сергій

Хромець Віталій

Вижва Сергій

Копиленко Олександр

Куцевич Максим

Конверський Анатолій

Захарченко Петро

Чудовська Ірина

Вітренко Андрій

Бугров Володимир.

Знати більше: Справа перевертнів. 5 днів із життя Георгія Гонгадзe

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