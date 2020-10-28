Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID-19 завадив Литвину претендувати на посаду ректора КНУ

Середа, 28 жовтня 2020, 11:27
COVID-19 завадив Литвину претендувати на посаду ректора КНУ

Колишній спікер Ради та фігурант "касетного скандалу" у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе Володимир Литвин не зможе претендувати на крісло ректора Київського національного університету через захворювання на COVID-19.

Джерело: викладач філософського факультету університету Андрій Черних

Дослівно: "Володимир Литвин вже другий тиждень бореться з COVID-19 і в таких умовах точно не може займатися виборами ректора і тому його не буде серед кандидатів на посаду ректора КНУ Т.Шевченка".

Деталі: Черних повідомив, хто буде боротися за посаду ректора КНУ:

  • Болтівець Сергій
  • Хромець Віталій
  • Вижва Сергій
  • Копиленко Олександр
  • Куцевич Максим
  • Конверський Анатолій
  • Захарченко Петро
  • Чудовська Ірина
  • Вітренко Андрій
  • Бугров Володимир.

Знати більше: Справа перевертнів. 5 днів із життя Георгія Гонгадзe

Історія питання:

  • Володимир Литвин – народний депутат чотирьох скликань, двічі обіймав посаду спікера Верховної Ради. У 2002 році був обраний народним за списком блоку "За єдину Україну!".
  • У червні 2004 року став лідером Народної аграрної партії. Згодом НАПУ отримала назву Народна партія. На виборах 2006 року політсила здобула трохи більше 2% голосів і до парламенту Литивн не потрапив.
  • Після поразки Литвин повернувся до наукової діяльност писав книжки. На позачергових виборах 2007 року провів до Ради політичний альянс "Блок Литвина".
  • На виборах до Верховної Ради 2012 та 2014 року обирався народним депутатом від округу № 65.
  • Був членом групи "Воля народу". У листопаді 2017 року вийшов з неї. Джерела УП повідомляли, що у "Волі народу" стався конфлікт, і керівництво групи попросило Литвина піти.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
Усі новини...
Реклама: