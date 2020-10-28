COVID-19 завадив Литвину претендувати на посаду ректора КНУ
Середа, 28 жовтня 2020, 12:27
Колишній спікер Ради та фігурант "касетного скандалу" у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе Володимир Литвин не зможе претендувати на крісло ректора Київського національного університету через захворювання на COVID-19.
Джерело: викладач філософського факультету університету Андрій Черних
Дослівно: "Володимир Литвин вже другий тиждень бореться з COVID-19 і в таких умовах точно не може займатися виборами ректора і тому його не буде серед кандидатів на посаду ректора КНУ Т.Шевченка".
Деталі: Черних повідомив, хто буде боротися за посаду ректора КНУ:
- Болтівець Сергій
- Хромець Віталій
- Вижва Сергій
- Копиленко Олександр
- Куцевич Максим
- Конверський Анатолій
- Захарченко Петро
- Чудовська Ірина
- Вітренко Андрій
- Бугров Володимир.
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Історія питання:
- Володимир Литвин – народний депутат чотирьох скликань, двічі обіймав посаду спікера Верховної Ради. У 2002 році був обраний народним за списком блоку "За єдину Україну!".
- У червні 2004 року став лідером Народної аграрної партії. Згодом НАПУ отримала назву Народна партія. На виборах 2006 року політсила здобула трохи більше 2% голосів і до парламенту Литивн не потрапив.
- Після поразки Литвин повернувся до наукової діяльност писав книжки. На позачергових виборах 2007 року провів до Ради політичний альянс "Блок Литвина".
- На виборах до Верховної Ради 2012 та 2014 року обирався народним депутатом від округу № 65.
- Був членом групи "Воля народу". У листопаді 2017 року вийшов з неї. Джерела УП повідомляли, що у "Волі народу" стався конфлікт, і керівництво групи попросило Литвина піти.
Українська правда