COVID-19 помешал Литвину претендовать на должность ректора КНУ
Среда, 28 октября 2020, 11:27
Бывший спикер Рады и фигурант "кассетного скандала" в деле убийства журналиста Георгия Гонгадзе Владимир Литвин не сможет претендовать на кресло ректора Киевского национального университета из-за заболевания COVID-19.
Источник: преподаватель философского факультета университета Андрей Черных
Дословно: "Владимир Литвин уже вторую неделю борется с COVID-19 и в таких условиях точно не может заниматься выборами ректора и поэтому его не будет среди кандидатов на должность ректора КНУ Т.Шевченко".
Детали: Черных сообщил, кто будет бороться за пост ректора КНУ:
- Болтивец Сергей
- Хромець Виталий
- Выжва Сергей
- Копыленко Александр
- Куцевич Максим
- Конверский Анатолий
- Захарченко Петр
- Чудовская Ирина
- Витренко Андрей
- Бугров Владимир.
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История вопроса:
- Владимир Литвин - народный депутат четырех созывов, дважды занимал пост спикера Верховной Рады. В 2002 году был избран народным по списку блока "За единую Украину!".
- В июне 2004 года стал лидером Народной аграрной партии. Впоследствии НАПУ получила название Народная партия. На выборах 2006 года политсила получила чуть более 2% голосов и в парламент Литвин не попал.
- После поражения Литвин вернулся к научной деятельности писал книги. На внеочередных выборах 2007 года провел в Раду политический альянс "Блок Литвина".
- На выборах в Верховную Раду 2012 и 2014 избирался народным депутатом от округа №65.
- Был членом группы "Воля народа". В ноябре 2017 года вышел из нее. Источники УП в "Воле народа" сообщали, что в группе произошел конфликт, и руководство попросило Литвина уйти.
Украинская правда