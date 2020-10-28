COVID-19 помешал Литвину претендовать на должность ректора КНУ

Бывший спикер Рады и фигурант "кассетного скандала" в деле убийства журналиста Георгия Гонгадзе Владимир Литвин не сможет претендовать на кресло ректора Киевского национального университета из-за заболевания COVID-19.

Источник: преподаватель философского факультета университета Андрей Черных

Дословно: "Владимир Литвин уже вторую неделю борется с COVID-19 и в таких условиях точно не может заниматься выборами ректора и поэтому его не будет среди кандидатов на должность ректора КНУ Т.Шевченко".

Детали: Черных сообщил, кто будет бороться за пост ректора КНУ:

Болтивец Сергей

Хромець Виталий

Выжва Сергей

Копыленко Александр

Куцевич Максим

Конверский Анатолий

Захарченко Петр

Чудовская Ирина

Витренко Андрей

Бугров Владимир.

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