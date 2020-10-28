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COVID-19 помешал Литвину претендовать на должность ректора КНУ

Среда, 28 октября 2020, 11:27
COVID-19 помешал Литвину претендовать на должность ректора КНУ

Бывший спикер Рады и фигурант "кассетного скандала" в деле убийства журналиста Георгия Гонгадзе Владимир Литвин не сможет претендовать на кресло ректора Киевского национального университета из-за заболевания COVID-19.

Источник: преподаватель философского факультета университета Андрей Черных

Дословно: "Владимир Литвин уже вторую неделю борется с COVID-19 и в таких условиях точно не может заниматься выборами ректора и поэтому его не будет среди кандидатов на должность ректора КНУ Т.Шевченко".

Детали: Черных сообщил, кто будет бороться за пост ректора КНУ:

  • Болтивец Сергей
  • Хромець Виталий
  • Выжва Сергей
  • Копыленко Александр
  • Куцевич Максим
  • Конверский Анатолий
  • Захарченко Петр
  • Чудовская Ирина
  • Витренко Андрей
  • Бугров Владимир.

Узнать больше: Дело оборотней. 5 дней из жизни Георгия Гонгадзe

История вопроса:

  • Владимир Литвин - народный депутат четырех созывов, дважды занимал пост спикера Верховной Рады. В 2002 году был избран народным по списку блока "За единую Украину!".
  • В июне 2004 года стал лидером Народной аграрной партии. Впоследствии НАПУ получила название Народная партия. На выборах 2006 года политсила получила чуть более 2% голосов и в парламент Литвин не попал.
  • После поражения Литвин вернулся к научной деятельности писал книги. На внеочередных выборах 2007 года провел в Раду политический альянс "Блок Литвина".
  • На выборах в Верховную Раду 2012 и 2014 избирался народным депутатом от округа №65.
  • Был членом группы "Воля народа". В ноябре 2017 года вышел из нее. Источники УП в "Воле народа" сообщали, что в группе произошел конфликт, и руководство попросило Литвина уйти.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019
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