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У патріарха Кирила з ріднею знайшли нерухомість на 3 мільйони доларів

Середа, 28 жовтня 2020, 11:44
У патріарха Кирила з ріднею знайшли нерухомість на 3 мільйони доларів

Глава Російської православної церкви патріарх Кирил і дві його троюрідних сестри володіють нерухомістю в Москві, Підмосков'ї і Петербурзі загальною вартістю майже 3 мільйона 270 тисяч доларів.

Джерело: розслідування "Проекту"

Деталі: Як з'ясувало видання, в власності Володимира Гундяєва (Кирил) і його троюрідних сестер знаходяться квартири в Москві, Петербурзі, а також будинок у Підмосков'ї. Загальна вартість нерухомості оцінюється в 225 мільйонів рублів ($3 269 872).

 

Серед об'єктів - московська квартира патріарха площею 145 квадратів вартістю в 70 мільйонів рублів у Будинку на набережній.

У 2012 році у Кирила з сусідами вийшов скандал через неакуратний ремонт, і про житлоплощу стало відомо паствы. Можливо тому зараз власник квартири в даних Росреєстра просто прихований - так роблять у випадку з даними важливих чиновників і їх рідні.

 
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Жоден із фактів володіння дорогої нерухомості патріархом і його сестрами 73-річною Лідією Леоновою та 63-річною Оленою Холодовою ніколи не ставав предметом розслідування всередині РПЦ.

У патріархії на запит видання про походження нерухомості не відповіли.

Що було раніше: "Новая газета" в грудні 2019 писала, що в повному розпорядженні Кирила знаходиться більше 20 резиденцій, патріарх РПЦ володіє також шале в Швейцарії під Цюріхом.

За непідтвердженою інформацією, статки патріарха оцінюються в 4-8 мільярдів доларів. Кирил зберігає заощадження в банках Швейцарії, Італії та Австрії.

"Українська правда" в Threads

Теми: КирилоРосія
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