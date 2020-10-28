У патриарха Кирилла с родней нашли недвижимость на 3 миллиона долларов
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл и две его троюродных сестры владеют недвижимостью в Москве, Подмосковье и Петербурге общей стоимостью почти 3 миллиона 270 тысяч долларов.
Источник: расследование "Проекта"
Детали: Как выяснило издание, в собственности Владимира Гундяева (Кирилл) и его троюродных сестер находятся квартиры в Москве, Петербурге, а также дом в Подмосковье. Общая стоимость недвижимости оценивается в 225 миллионов рублей ($3 269 872).
Среди объектов - московская квартира самого патриарха площадью 145 квадратов стоимостью в 70 миллионов рублей в Доме на набережной.
В 2012 году у Кирилла с соседями вышел скандал из-за неаккуратного ремонта, и о жилплощади стало известно пастве. Может быть поэтому сейчас собственник квартиры в данных Росреестра просто скрыт — так делают в случае с данными важных чиновников и их родни.
Ни один из фактов обладания дорогостоящей недвижимости патриархом и его сестрами 73-летней Лидией Леоновой и 63-летней Еленой Холодовой никогда не становился предметом разбирательств внутри РПЦ.
В патриархии на запрос издания о происхождении недвижимости не ответили.
Что было ранее: "Новая газета" в декабре 2019 года писала, что в полном распоряжении Кирилла находится более 20 резиденций, патриарх РПЦ владеет также шале в Швейцарии под Цюрихом.
По неподтвержденной информации, состояние патриарха оценивается в 4-8 миллиардов долларов. Кирилл хранит сбережения в банках Швейцарии, Италии и Австрии.