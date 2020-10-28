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Більше половини виборців, що прийшли на дільниці, люди старше 50 років

Середа, 28 жовтня 2020, 12:56

Більше половини виборців, що прийшли на дільниці на місцевих виборах в Україні, склали люди старше 50 років.

Джерело: результати опитування проведеного соціологічною групою "Рейтинг" в день виборів 25 жовтня

Деталі: Більш активними на місцевих виборах 2020 були старші виборці – 56% з тих, хто прийшли на вибори, були люди старше 50 років. Варто зазначити, що в загальній структурі виборців їх частка становить 45%.

Молодь була менш активною – лише 11% з тих, хто прийшли на вибори, були люди у віці 18-29 років. В загальній структурі виборців їх частка становить 18%.

Найбільший перекіс у бік старшого електорату відбувся здебільшого у містах, частіше серед чоловіків. У регіональному розрізі – частіше на Сході і Півдні країни, де частка виборців старше 50 років становила 60%.

 
 

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Деталі: Опитування провели серед населення в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 8747 респондентів, які взяли участь у виборах, на виході з 140 виборчих дільниць, відібраних випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Помилка репрезентативності: не більше 1,4%.

Передісторія: Явка на місцевих виборах 25 жовтня становила орієнтовно 37%.

Українська правда
Теми: опитуваннявиборимісцева влада


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