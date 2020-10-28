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Более половины избирателей, пришедших на участки, люди старше 50 лет

Среда, 28 октября 2020, 11:56
Более половины избирателей, пришедших на участки, люди старше 50 лет

Более половины избирателей, пришедших на участки на местных выборах в Украине, были люди старше 50 лет.

Источник: результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в день выборов 25 октября

Детали: Более активными на местных выборах 2020 были старше избиратели - 56% из пришедших на выборы, были люди старше 50 лет. Стоит отметить, что в общей структуре избирателей их доля составляет 45%.

Молодежь была менее активной - лишь 11% из пришедших на выборы, были люди в возрасте 18-29 лет. В общей структуре избирателей их доля составляет 18%.

Наибольший перекос в сторону старшего электората состоялся преимущественно в городах, чаще у мужчин. В региональном разрезе - чаще на Востоке и Юге страны, где доля избирателей старше 50 лет составляла 60%.

 
 

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Детали: Опрос провели среди населения во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 8747 респондентов, принявших участие в выборах, на выходе из 140 избирательных участков, отобранных случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Ошибка репрезентативности: не более 1,4%

Предистория:

Явка на местных выборах 25 октября составила ориентировочно 37%.

Украинская правда

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Темы: опросвиборыместная власть
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