Головлікар з Вінниччині помер від ускладнень COVID-19
Середа, 28 жовтня 2020, 12:50
На Вінниччині помер від ускладнень при коронавірусі помер головний лікар Тульчинської ЦРЛ Віталій Лисиця.
Джерело: Повідомлення у Facebook нардепа Лариси Білозір
Пряма мова Білозір: "Сумна звістка з мого округу. Сьогодні на 52–му році життя помер головний лікар Тульчинської ЦРЛ Віталій Петрович Лисиця. Причина – ускладнення викликані коронавірусною хворобою.
16 жовтня його госпіталізували до Тульчинської ЦРЛ з діагнозом COVID, а 22 жовтня, у зв’язку з погіршенням стану здоров'я, він був переведений до Вінниці".
Передісторія:
- За добу 27 жовтня в Україні діагностували 7 474 випадків захворювання на COVID-19, померли від ускладнень 165 хворих, одужали 3 306 осіб, було госпіталізовано 1100 осіб.