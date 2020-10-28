Головлікар з Вінниччині помер від ускладнень COVID-19

На Вінниччині помер від ускладнень при коронавірусі помер головний лікар Тульчинської ЦРЛ Віталій Лисиця.

Джерело: Повідомлення у Facebook нардепа Лариси Білозір

Пряма мова Білозір: "Сумна звістка з мого округу. Сьогодні на 52–му році життя помер головний лікар Тульчинської ЦРЛ Віталій Петрович Лисиця. Причина – ускладнення викликані коронавірусною хворобою.

16 жовтня його госпіталізували до Тульчинської ЦРЛ з діагнозом COVID, а 22 жовтня, у зв’язку з погіршенням стану здоров'я, він був переведений до Вінниці".

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