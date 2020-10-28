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Головлікар з Вінниччині помер від ускладнень COVID-19

Середа, 28 жовтня 2020, 13:50

На Вінниччині помер від ускладнень при коронавірусі помер головний лікар Тульчинської ЦРЛ Віталій Лисиця.

Джерело: Повідомлення у Facebook нардепа Лариси Білозір

Пряма мова Білозір: "Сумна звістка з мого округу. Сьогодні на 52–му році життя помер головний лікар Тульчинської ЦРЛ Віталій Петрович Лисиця. Причина – ускладнення викликані коронавірусною хворобою.

16 жовтня його госпіталізували до Тульчинської ЦРЛ з діагнозом COVID, а 22 жовтня, у зв’язку з погіршенням стану здоров'я, він був переведений до Вінниці".

Передісторія:

  • За добу 27 жовтня в Україні діагностували 7 474 випадків захворювання на COVID-19, померли від ускладнень 165 хворих, одужали 3 306 осіб, було госпіталізовано 1100 осіб.



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