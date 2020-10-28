Главврач с Винницкой области умер от осложнений COVID-19
Среда, 28 октября 2020, 12:50
В Винницкой области умер от осложнений при коронавирусе умер главный врач Тульчинской ЦРБ Виталий Лисица.
Источник: Сообщение в Facebook нардепа Ларисы Билозир
Прямая речь Билозир: "Печальная весть из моего округа. Сегодня на 52-м году жизни скончался главный врач Тульчинской ЦРБ Виталий Петрович Лисица. Причина - осложнение вызваные коронавирусной болезнью.
16 октября он был госпитализирован в Тульчинской ЦРБ с диагнозом COVID, а 22 октября в связи с ухудшением состояния здоровья, он был переведен в Винницу".
Предыстория:
- За сутки 27 октября в Украине диагностировали 7474 случаев заболевания COVID-19, умерли от осложнений 165 больных, выздоровели 3306 человек, были госпитализированы 1100 человек.
Украинская правда