Главврач с Винницкой области умер от осложнений COVID-19

В Винницкой области умер от осложнений при коронавирусе умер главный врач Тульчинской ЦРБ Виталий Лисица.

Источник: Сообщение в Facebook нардепа Ларисы Билозир

Прямая речь Билозир: "Печальная весть из моего округа. Сегодня на 52-м году жизни скончался главный врач Тульчинской ЦРБ Виталий Петрович Лисица. Причина - осложнение вызваные коронавирусной болезнью.

16 октября он был госпитализирован в Тульчинской ЦРБ с диагнозом COVID, а 22 октября в связи с ухудшением состояния здоровья, он был переведен в Винницу".

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