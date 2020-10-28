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Главврач с Винницкой области умер от осложнений COVID-19

Среда, 28 октября 2020, 12:50
Главврач с Винницкой области умер от осложнений COVID-19

В Винницкой области умер от осложнений при коронавирусе умер главный врач Тульчинской ЦРБ Виталий Лисица.

Источник: Сообщение в Facebook нардепа Ларисы Билозир

Прямая речь Билозир: "Печальная весть из моего округа. Сегодня на 52-м году жизни скончался главный врач Тульчинской ЦРБ Виталий Петрович Лисица. Причина - осложнение вызваные коронавирусной болезнью.

16 октября он был госпитализирован в Тульчинской ЦРБ с диагнозом COVID, а 22 октября в связи с ухудшением состояния здоровья, он был переведен в Винницу".

Предыстория:

  • За сутки 27 октября в Украине диагностировали 7474 случаев заболевания COVID-19, умерли от осложнений 165 больных, выздоровели 3306 человек, были госпитализированы 1100 человек.

Украинская правда

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