Ляшко заявив, що влада вкрала в нього мандат і обіцяє "I'll be back"

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вважає, що його перемогу на довиборах у 208 окрузі на Чернігівщині "вкрала влада за допомогою підкупу та фальсифікацій".

Джерело: відеозвернення Ляшка у Facebook

Пряма мова: "Центральна виборча комісія повідомляє про те, що вибори в 208 окрузі виграв мій конкурент кандидат від влади Анатолій Гунько. Але я думаю, що навряд чи в Україні знайдеться хоч одна притомна людина, яка може повірити в те, що на моїй рідній Чернігівщині переміг у Ляшка Гунько, якого ніхто знать не знав. Перемогу отримав я, отримала моя команда. Але ми не змогли подолати підкуп і фальсифікації".

Деталі: Ляшко, вдягнений у куртку з емблемою футбольного клубу "Шахтар" Ріната Ахметова, записав відеозвернення на тлі осіннього пейзажу та кудахтання курей.

Лідер "радикалів" апелює до соціологічних опитувань, які показували його перевагу. Також Ляшко зазначає, що паралельно на місцевих виборах у цьому окрузі його політсила "набрала вдвічі більше за партію влади". Здаватися, політик не збирається, обіцяючи не лише свій "камбек", а й повернення до парламенту фракції "Радикальна партія".

Що передувало: За результатами підрахунку 100% протоколів кандидат в одномандатному виборчому окрузі №208 на Чернігівщині від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько переміг на довиборах у Верховну Раду. Його головним опонентом був лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Згідно з оприлюдненими підрахунками, за Гунька віддали свої голоси 34,1% виборців (21 245 голосів). На другому місці фінішував Ляшко, якого підтримали 31,78% виборців (19 799 голосів).

В перегонах брали участь і 2 технічні кандидати з прізвищами Гунько.

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