Ляшко заявил, что власть украла у него мандат и обещает "I'll be back"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что его победу на довыборах в 208 округе в Черниговской области "украла власть с помощью подкупа и фальсификаций".

Источник: видеообращение Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Центральная избирательная комиссия сообщает о том, что выборы в 208 округе выиграл мой конкурент кандидат от власти Анатолий Гунько. Но я думаю, вряд ли в Украине найдется хоть один сознательный человек, который может поверить в то, что на моей родной Черниговщине победил у Ляшко Гунько, которого никто знать не знал. Победу одержал я, одержала моя команда. Но мы не смогли преодолеть подкуп и фальсификации".

Детали: Ляшко, одетый в куртку с эмблемой футбольного клуба "Шахтер" Рината Ахметова, записал видеообращение на фоне осеннего пейзажа и кудахтанья кур.

Лидер "радикалов" апеллирует к социологическим опросам, которые показывали его преимущество. Также Ляшко отмечает, что параллельно на местных выборах в этом округе его политсила "набрала вдвое больше чем партия власти". Сдаваться политик не собирается, обещая не только свой "камбэк", но и возвращение в парламент фракции "Радикальная партия".

Что предшествовало: По результатам подсчета 100% протоколов кандидат в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько победил на довыборах в Верховную Раду. Его главным оппонентом был лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Согласно обнародованным подсчетам, за Гунько отдали свои голоса 34,1% избирателей (21 245 голосов). На втором месте финишировал Ляшко, которого поддержали 31,78% избирателей (19 799 голосов).

В гонке участвовали и 2 технических кандидата с фамилиями Гунько.

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