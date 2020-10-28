Діджиталізація: Кабмін онлайн повністю відмовився від "папірців"

Кабінет міністрів вперше провів засідання онлайн і ухвалив, що з 15 листопада уряд може повністю перейти на електронний документообіг.

Джерело: рішення уряду від 28 жовтня, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Деталі: На засіданні Кабінету міністрів, на яке члени уряду виходили онлайн зі своїх кабінетів, міністри підтримали пропозицію Михайла Федорова і внесли зміни до двох постанов.

Міністр цифровізації уточнив, що відкрити шлях до повноцінного електронного документообігу пропонується з 15 листопада, а не з 1 листопада, як було в проєкті рішення спершу.

Пряма мова Федорова: "Сьогоднішнім рішенням ми по суті запроваджуємо можливість уряду, міністрів, опрацьовувати нормативно-правові акти в електронному документообігу. У нас вже майже 90-95% опрацьовувалися через електронних документообіг, але завжди були нормативно-правові акти, які займають багато паперів, (потребують) багато правок і копій.

По суті, від 15 листопада буде можливість використовувати спеціальний модуль нашого документообігу – і вже погоджувати всі нормативно-правові акти в електронному вигляді. Прошу підтримати. Це економія бюджетних коштів, економія часу і взагалі правильне рішення для пришвидшення нашої роботи".

Коментар голови Мінцифри у Telegram: "Ухвалили постанову про можливість погоджувати нормативно-правові акти з допомогою електронного документообігу. Це був останній крок до 100% відмови від паперу в роботі всередині Кабінету міністрів".

Інші подробиці: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив також, що уряд затвердив Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери. Для громадян це означатиме спрощення процедур отримання соціальної допомоги та прозорість виплат, зазначив він.

На порталі "Дія" буде створена Єдина система соціальної сфери, щоб громадяни могли онлайн отримати всі соціальні послуги, які надаються державою.

Шмигаль додав: "Ми будемо чітко розуміти, кому призначаються різні види соціальної допомоги, і збільшувати її тим, хто цю допомогу дійсно потребує".