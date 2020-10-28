Диджитализация: Кабмин онлайн полностью отказался от "бумажек"

Кабинет министров впервые провел заседание онлайн и постановил, что с 15 ноября правительство может полностью перейти на электронный документооборот.

Источник: решение правительства от 28 октября, министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Детали: На заседании Кабинета министров, на которое члены правительства выходили онлайн из своих кабинетов, министры поддержали предложение Михаила Федорова и внесли изменения в два постановления.

Министр цифровизации уточнил, что открыть путь к полноценному электронному документообороту предлагается с 15 ноября, а не с 1 ноября, как было в проекте решения сначала.

Прямая речь Федорова: "Сегодняшним решением мы по сути вводим возможность правительства, министров, обрабатывать нормативно-правовые акты в электронном документообороте. У нас уже почти 90-95% прорабатывались через электронных документооборот, но всегда были нормативно-правовые акты, которые занимают много бумаг, (требуют) много правок и копий.

По сути, с 15 ноября будет возможность использовать специальный модуль нашего документооборота – и уже согласовывать все нормативно-правовые акты в электронном виде. Прошу поддержать. Это экономия бюджетных средств, экономия времени и вообще правильное решение для ускорения нашей работы".

Комментарий главы Минцифры в Telegram: "Приняли постановление о возможности согласовывать нормативно-правовые акты с помощью электронного документооборота. Это был последний шаг к 100% отказу от бумаги в работе внутри кабинета министров".

Другие подробности: Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил также, что правительство утвердило Стратегию цифровой трансформации социальной сферы. Для граждан это будет означать упрощение процедур получения социальной помощи и прозрачность выплат, отметил он.

На портале "Дія" будет создана Единая система социальной сферы, чтобы граждане могли онлайн получить все социальные услуги, предоставляемые государством.

Шмыгаль добавил: "Мы будем четко понимать, кому предназначаются различные виды социальной помощи, и увеличивать ее тем, кто в этой помощи действительно нуждается".