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Чоловіка, через якого зійшов вантажний потяг, затримали

Середа, 28 жовтня 2020, 15:01
Чоловіка, через якого зійшов вантажний потяг, затримали
Фото з Telegram Жмака

Правоохоронці затримали чоловіка, який розібрав колії біля Кривого Рогу, у результаті чого зійшли з рейок 15 вагонів вантажного потяга.

Джерело: голова "Укрзалізниці" Володимир Жмак в Telegram

Пряма мова: "Співробітниками МВС України спільно з працівниками CБ УЗ оперативно встановлено та затримано з речовими доказами зловмисника, який займався демонтажем верхньої будови колії, що й спричинило сходження 15 вагонів на перегоні біля Кривого Рогу".

Деталі: За словами Жмака, наразі чоловік надає показання.

Він також додав, що на колії тривають відновлювальні роботи – уже підняли та встановили на рейки 4 вагони.

Що було раніше: Вранці 28 жовтня 15 вагонів вантажного потяга зійшли з рейок у Кривому Розі через умисне пошкодження колії. 

Українська правда

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Теми: Кривий РігУкрзалізницяполіція
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