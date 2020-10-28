Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Чоловіка, через якого зійшов вантажний потяг, затримали

Середа, 28 жовтня 2020, 16:01
Фото з Telegram Жмака

Правоохоронці затримали чоловіка, який розібрав колії біля Кривого Рогу, у результаті чого зійшли з рейок 15 вагонів вантажного потяга.

Джерело: голова "Укрзалізниці" Володимир Жмак в Telegram

Пряма мова: "Співробітниками МВС України спільно з працівниками CБ УЗ оперативно встановлено та затримано з речовими доказами зловмисника, який займався демонтажем верхньої будови колії, що й спричинило сходження 15 вагонів на перегоні біля Кривого Рогу".

Деталі: За словами Жмака, наразі чоловік надає показання.

Він також додав, що на колії тривають відновлювальні роботи – уже підняли та встановили на рейки 4 вагони.

Що було раніше: Вранці 28 жовтня 15 вагонів вантажного потяга зійшли з рейок у Кривому Розі через умисне пошкодження колії. 

Українська правда
Теми: Кривий РігУкрзалізницяполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

документКомітет зі свободи слова заборонив частині журналістів ходити до Ради

Уруський детально розповів Кабміну, як сталася катастрофа Ан-26 і назвав головні причини

Мер Борисполя помер від COVID-19

фотоПотужний вибух стався на газовій станції: є загиблі і постраждалі

У добровольців, які тестували російську вакцину, виявили коронавірус

Чому більшість виборців не пішли голосувати: у жінок і чоловіків різні мотиви

Усі новини...
Кривий Ріг
Вантажний потяг зійшов з рейок у Кривому Розі: хтось пошкодив колії
Кривий Ріг: у другий тур із Вілкулом виходить "слуга народу" - екзит-пол
У Кривому Розі СБУ викрила торговців зброєю з сепаратистської організації
Останні новини
16:09
В Україні продовжили режим надзвичайної ситуації до кінця року
16:01
фото Чоловіка, через якого зійшов вантажний потяг, затримали
15:58
Ліжка, відведені для хворих на COVID-19 в Україні, заповнені на 65% – РНБО
15:51
Укрексімбанк пропонує викуп своїх євробондів сумою до 300 мільйонів доларів
15:50
Суд Амстердама задовольнив запит України про відвід судді у справі "скіфського золота"
15:18
документКомітет зі свободи слова заборонив частині журналістів ходити до Ради
15:16
Найбільше зброї Україна продає до Індії та Туреччини
15:15
Вибори-2020: вже 99,4% дільниць завершили підрахунок голосів
15:06
Уруський детально розповів Кабміну, як сталася катастрофа Ан-26 і назвав головні причини
15:00
Діджиталізація: Кабмін онлайн повністю відмовився від "папірців"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!