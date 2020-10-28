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Мужчину, из-за которого сошел грузовой поезд, задержали

Среда, 28 октября 2020, 16:01
Фото с Telegram Жмака

Правоохранители задержали мужчину, который разобрал пути возле Кривого Рога, в результате чего сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда.

Источник: глава "Укрзализныци" Владимир Жмак в Telegram

Прямая речь: "Сотрудниками МВД Украины совместно с работниками СБ УЗ оперативно установлен и задержан с поличным злоумышленник, который занимался демонтажем верхнего строения пути, что и привело к схождению 15 вагонов на перегоне возле Кривого Рога".

Детали: По словам Жмака, сейчас мужчина предоставляет показания.

Он также добавил, что на путях продолжаются восстановительные работы – уже подняли и установили на рельсы 4 вагона.

Что было раньше: Утром 28 октября 15 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Кривом Роге из-за умышленного повреждения пути.

Украинская правда
Темы: Кривой РогУкрзализныцяполиция


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