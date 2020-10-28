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В Україні продовжили режим надзвичайної ситуації до кінця року

Середа, 28 жовтня 2020, 15:09
В Україні продовжили режим надзвичайної ситуації до кінця року

Кабінет міністрів продовжив дію режиму надзвичайної ситуації в Україні до 31 грудня 2020 року.

Джерело: Telegram-канал прем’єра Дениса Шмигаля

Дослівно: "Кабінет міністрів подовжив режим надзвичайної ситуації до 31 грудня.

У світі та в Україні рівень захворюваності на COVID-19 зростає".

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

 

Нагадаємо: 27 жовтня Україна була на 17-му місці у світі за кількістю виявлених за добу випадків коронавірусної хвороби і на 22 місці у світі за загальною кількістю випадків, виявлених за час пандемії.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі: динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: УкраїнакоронавірусCovid-2019надзвичайна подія
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